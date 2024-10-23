"Укргідроенерго" анонсувало чергові торги з продажу гарантій походження "зеленої" електроенергії

29 жовтня 2024 року о 15:00 на майданчику АТ "Оператор ринку" з ініціативи ПрАТ "Укргідроенерго" відбудуться торги з продажу гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.

Про це повідомляє пресслужба "Оператора ринку".

Зазначається, що заявлений обсяг продажу - 50 тисяч гарантій, що еквівалентно 50 тис МВт*год виробленої електроенергії. Заявки на купівлю гарантій походження "зеленої" енергії на торгах "Укргідроенерго" можна подавати до 15:00 29 жовтня 2024 року.

У пресслужбі "Оператора ринку" підкреслюють, що торгівля гарантіями походження "зеленої" енергії на майданчику відбувається на прозорих, конкурентних умовах. Ціна формується на основі співставлення пропозиції ініціатора торгів з кривою сукупного попиту на гарантії походження від покупців.

З порядком реєстрації учасників на майданчику АТ "Оператор ринку" з продажу гарантій походження, з умовами внесення гарантійного забезпечення для можливості купівлі гарантій походження, а також з іншою необхідною інформацією можна ознайомитися на вебсайті за посиланням.

Нагадаємо, перші в Україні торги гарантіями походження "зеленої" енергії відбулися на майданчику "Оператора ринку" 21 жовтня 2024 року. Було придбано 28 257 гарантій походження, які пропонувало "Укргідроенерго". Їх власниками стали 12 українських компаній. Вартість однієї гарантії походження за результатами торгів становила 13 грн/МВт*год.

Також нагадаємо, що у жовтні 2024 року в Україні стартував вільний обіг гарантій походження електричної енергії, що є важливою віхою для учасників ринку, які виробляють електроенергію з ВДЕ.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), видала "Укргідроенерго" перші гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), на загальний обсяг 96 441 МВт·год.

Також в Україні запустили майданчик для торгівлі гарантіями походження "зеленої" електроенергії. Детальніше про те, хто може отримати та продавати гарантії "зеленості" електроенергії, читайте в матеріалі Delo.ua.