"Укргидроэнерго" анонсировало очередные торги по продаже гарантий происхождения "зеленой" электроэнергии

29 октября 2024 в 15:00 на площадке АО "Оператор рынка" по инициативе ЧАО "Укргидроэнерго" состоятся торги по продаже гарантий происхождения электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии.

Об этом сообщает пресс-служба "Оператора рынка".

Отмечается, что заявленный объем продаж – 50 тысяч гарантий, что эквивалентно 50 тыс МВт*ч производимой электроэнергии. Заявки на покупку гарантий происхождения "зеленой" энергии на торгах "Укргидроэнерго" можно подавать до 15:00 29 октября 2024 года.

В пресс-службе "Оператора рынка" подчеркивают, что торговля гарантиями происхождения "зеленой" энергии на площадке происходит на прозрачных, конкурентных условиях. Цена формируется на основе сопоставления предложения инициатора торгов с кривой совокупного спроса на гарантии происхождения покупателей.

С порядком регистрации участников на площадке АО "Оператор рынка" по продаже гарантий происхождения, с условиями внесения гарантийного обеспечения для возможности покупки гарантий происхождения, а также другой необходимой информацией можно ознакомиться на веб-сайте по ссылке.

Напомним, первые в Украине торги гарантиями происхождения "зеленой" энергии прошли на площадке "Оператора рынка" 21 октября 2024 года. Было приобретено 28 257 гарантий происхождения, которые предлагало "Укргидроэнерго". Их владельцами стали 12 украинских компаний. Стоимость одной гарантии происхождения по результатам торгов составила 13 грн/мВт*ч.

Также напомним, что в октябре 2024 года в Украине стартовало свободное обращение гарантий происхождения электрической энергии, что является важной вехой для участников рынка, производящих электроэнергию из ВИЭ.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выдала "Укргидроэнерго" первые гарантии происхождения электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), на общий объем 96 441 МВт·ч.

Также в Украине запустили площадку для торговли гарантиями происхождения "зеленой" электроэнергии. Детальнее о том, кто может получить и продавать гарантии "зелености" электроэнергии, читайте в материале Delo.ua.