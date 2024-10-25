Ощадбанк будет обслуживать счета во время торгов гарантиями происхождения "зеленой" энергии

Участники рынка электрической энергии Украины, участвующие в торгах гарантиями происхождения "зеленой" энергии на площадке АО "Оператор рынка", для осуществления расчетов и обеспечения денежных обязательств могут использовать счет эскроу в АО "Ощадбанк".

Об этом сообщает "Оператор рынка".

Отмечается, что соответствующее соглашение подписано между сторонами 23 октября 2024 года.

"Участники рынка могут использовать один счет эскроу в АО "Ощадбанк" для расчетов как на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке, так и во время торгов гарантиями происхождения электрической энергии, производимой из возобновляемых источников энергии", — говорится в сообщении "Оператора рынка".

Напомним, на вторник 29 октября 2024 года ЧАО "Укргидроэнерго" запланировало торги по продаже гарантий происхождения электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии.

Заявленный объем продаж 50 тысяч гарантий, что эквивалентно 50 тыс. МВт•ч производимой электроэнергии. Заявки на покупку гарантий происхождения "зеленой" энергии на торгах ЧАО "Укргидроэнерго" можно подавать до 15:00 29 октября 2024 года.

Первые торги на этой площадке состоялись 21 октября. Было приобретено 28,3 тысячи гарантий происхождения из 50 тысяч (одна соответствует 1 МВт•ч), которые предлагала гидрогенерирующая компания "Укргидроэнерго" .

Цена одной гарантии составила 13 грн/МВт•ч. Покупателями стали 12 украинских компаний.