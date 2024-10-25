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Дата публікації

Без права на помилку: як тестують зв’язок з дроном-камікадзе STING Prymara

Без права на помилку: як тестують зв’язок з дроном-камікадзе STING Prymara
Фото надано Юрієм Голиком

Коптер-камікадзе STING Prymara проходить тестування на стабільність та дальність відеозв'язку під час тилових польотів. Фотокадри оприлюднив волонтер і підприємець Юрій Голик на сторінці в Facebook.

Саме він з партнерами сформував команду інженерів, яка розробила цей безпілотник.

За його словами, дистанція польоту становить 12 км, вантажність – 3 кг, а зв’язок з оператором такий, що гарантує успішність "доставки". 

"Український пілот має добре бачити російських окупантів на відстані. У Prymara ми застосували всі необхідні для цього технічні рішення. Зараз перевіряємо, щоб все працювало безвідмовно. У камікадзе немає права на помилку, тож ми виключаємо її можливість", — підкреслив Юрій Голик.

Фото 2 — Без права на помилку: як тестують зв’язок з дроном-камікадзе STING Prymara

Він додав, що STING Prymara, як і всі інші дрони цієї лінійки, є невразливим для впливу засобів РЕБ. Цей "імунітет" у інших дронів вже був офіційно випробуваний і підтверджений.

Для зв’язку керування використовується технологія псевдовипадкового перемикання частоти, тому безпілотник постійно "тікає" на інші канали. Перемикати канали можна і для передачі відеозв’язку – всі вони використовують нестандартні частоти.

Як раніше повідомляв підприємець, інженери передбачили додатковий варіант підвищення якості сигналу. Його забезпечуватиме дрон-ретранслятор STING Spider. Супроводжуючи камікадзе під час бойового польоту, він гарантує гарну "картинку" та зв’язок керування, зокрема й на незначній висоті над землею.