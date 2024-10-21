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Війна в Україні
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Волонтер розповів, чому ворог не може приглушити зв’язок пілота з камікадзе STING Prymara

Волонтер розповів, чому ворог не може приглушити зв’язок пілота з камікадзе STING Prymara

Розробники дрона-камікадзе STING Prymara по максимуму захистили канали управління та відеозв’язку. Якщо буде зафіксоване втручання РЕБ, то лінія керування автоматично "перестрибає" на псевдовипадкову частоту, а відеосигнал оператор може переключити на інший канал.

Про це повідомив підприємець і волонтер Юрій Голик на своїй сторінці у Facebook. Саме він сформував команду інжеренів, що створила STING Prymara.

Першочергова задача дрона-камікадзе – попри все дістатись до пункту призначення. Тож при створенні STING Prymara розробники працювали не лише над конструкційною складовою, а й над тим, щоб трикілограмовий боєприпас точно потрапив у свою ціль за 12 км. Такими здібностями для цього володіє дронкамікадзе.

Волонтер зазначив, що головна загроза будь-якого безпілотника – це РЕБи. Наскільки б якісним не був коптер, у випадку глушіння він не принесе жодної користі. Через це інженери працювали над захистом каналів управління та відеозв’язку.

За його словами, додатково зміцнює зв’язок з "Примарою" його бойовий напарник – ретранслятор STING Spider. Так само маючи захищений зв’язок, він тримається неподалік камікадзе і підсилює сигнал для управління і передачі відеозображення камери дрона.

Ця модель у майбутньому пройде кодифікацію NATO – зараз команда проводить відповідні процедури.

"Камікадзе мають долітати до цілі. Це "мета існування" цього типу дрона. Тож ми передбачили кілька варіантів, які гарантують виконання бойової задачі. Передусім, дрони – зброя, на яку покладаються захисники. І ми робимо все, щоб вона була безвідмовною", — зазначив Юрій Голик.