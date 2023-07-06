Зеленський їде до Ердогана в Туреччину домовлятися про продовження "зернової угоди"

Президент України Володимир Зеленський прибуде в Туреччину на зустріч із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом для обговорення продовження “зернової угоди”.

Про це повідомляє агентство Bloomberg

За даними Blomberg, лідери країн обговорять продовження "зернової угоди", термін дії якої спливає 18 липня.

Очікується, що Ердоган прийме Зеленського в Стамбулі в п’ятницю, за словами офіційних осіб, які побажали залишитися анонімними.

Як повідомило турецьке видання Sabah, Зеленського чекають у Туреччині 7 липня. Наразі президент України перебуває з візитом у Болгарії.

Більш детальної інформації про ймовірну зустріч лідерів України та Туреччини поки немає.

Нагадаємо, що робота зернового коридору останніми місяцями практично заблокована російською стороною. Ще перед крайнім продовженням угоди, яке було здійснено в травні, РФ погорожувала виходом із домовленостей і вимагала виконання низки своїх умов. Ішлося, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування. Крім того, РФ хотіла відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" та перепідключення "Россільгоспбанку" до системи SWIFT.

Однак нещодавно в Росії вкотре заявили про плани зупинити роботу коридору після завершення цього терміну.

Своєю чергою заступник міністра аграрної політики і продовольства України Тарас Висоцький розповідав про наявність альтернативного плану продовження експорту агропродукції, якщо Росія вийде з домовленостей. Ішлося про те, щоб розширити пропускну спроможність Дунайського регіону і збільшити можливості з перевалки там. Крім того, триває введення в експлуатацію додаткових пунктів переходу й сухих портів на західному кордоні з Польщею і Румунією.