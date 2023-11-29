Через Рені розпочинається беззупинковий рух вантажних поїздів без митного контролю

Вантажні поїзди на ділянці залізниці через Рені відтепер пропускатимуться без митного оформлення та зупинок. Як повідомляють у філії "Укрзалізниці" "Центр транспортної логістики", відповідний протокол між урядами України та Молдови набув чинності ще 17 жовтня.

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"Це дозволяє розпочати фактичний пропуск без зупинок організованих вантажних поїздів територією України ділянкою Етулія (Республіка Молдова) – Рені (Україна) – Джурджулешть (Республіка Молдова) та у зворотному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Митне оформлення вантажів, що перевозяться через Рені до станції Джурджулешть або на територію Румунії (Галац) та у зворотньому напрямку, буде здійснюватися лише в пунктах пропуску при першому виїзді/в'їзді в Україну. Йдеться по пункти "Сокиряни", "Могилів-Подільський" та "Басарабяска" (а також "Кучурган" після відновлення там руху поїздів).

З 1 по 31 грудня буде діяти перехідний період, коли до перевізних документів додаватиметься паперова (роздрукована) копія митної декларації із зазначенням в графі "Митниця на кордоні" коду одного із зазначених митних постів.

Таку роздруківку зобов'язані будуть перевіряти начальники станцій відправлення при прийомі до перевезення експортних вантажів, що вивозяться через пункт пропуску "Рені – Джурджулешть".

Нагадаємо, що Україна та Молдова домовилися про беззупинковий рух вантажних поїздів через Рені ще у квітні. У серпні відповідні зміни до міжурядової угоди про діяльність залізничного транспорту було ратифіковано Верховною Радою.

Зазначимо також, що у жовтні Україна та Молдова підписали протокол щодо організації на території України спільного контролю на залізничному пункті пропуску з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою "Кучурган - Новосавицька".

Президент Володимир Зеленський заявив, що залізниця через Придністров'я - це "ще один маршрут нашого експорту, додатковий транспортний коридор, який точно посилить весь наш регіон". Втім, пояснень щодо того, як та коли цей коридор може запрацювати на практиці, не наводилося.