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На кордоні з Угорщиною, Словаччиною та Румунією можливі затримки вантажного транспорту: причина
з 17 квітня перевірятимуться автомобільні ваги у трьох пунктах пропуску, що на кордоні з Угорщиною, Словаччиною та Румунією. Термін проведення робіт – тиждень.
Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.
Зазначається, що за інформацією філії "Укрінтеравтосервіс-Закарпаття", з 17 по 24 квітня 2025 року щорічну державну метрологічну повірку проходитимуть автомобільні ваги у пунктах пропуску:
- "Чоп" (українсько-угорський кордон),
- "Ужгород" (українсько-словацький кордон),
- "Дякове" (українсько-румунський кордон).
У Держмитслужбі закликають перевізників вантажних транспортних засобів врахувати можливі тимчасові затримки руху автомобілів під час проведення метрологічної повірки на зазначених КПП.
“єЧерга” для вантажівок
Зауважимо, у системі “єЧерга” для ліцензованих вантажівок від 3,5 тонн відкритий запис до онлайн-черг на низці пунктів пропуску.
Зокрема, йдеться про вісім пунктів пропуску:
- Угринів – Долгобичув (Польща);
- Чоп – Захонь (Угорщина);
- Порубне – Сірет (Румунія);
- Россошани – Брічень (Молдова);
- Старокозаче – Тудора (Молдова);
- Малоярославець 1 – Чадир-Лунга (Молдова);
- Рені – Джурджулешти (Молдова);
- Орлівка – Ісакча (Румунія).
Також у рамках системи “єЧерга” на п’яти найбільших пунктах пропуску запроваджено окремі черги для порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонн.
Запис у нові типи черг діє на наступних пунктах пропуску:
- Ужгород – Вишнє Нємецьке (Словаччина);
- Краківець – Корчова (Польща);
- Шегині – Медика (Польща);
- Рава-Руська – Гребенне (Польща);
- Чоп – Захонь (Угорщина).