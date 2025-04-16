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На кордоні з Угорщиною, Словаччиною та Румунією можливі затримки вантажного транспорту: причина

вантажівка
Перевізникам вантажних транспортних засобів необхідно врахувати можливі тимчасові затримки руху / Freepik

з 17 квітня перевірятимуться автомобільні ваги у трьох пунктах пропуску, що на кордоні з Угорщиною, Словаччиною та Румунією. Термін проведення робіт – тиждень.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Зазначається, що за інформацією філії "Укрінтеравтосервіс-Закарпаття", з 17 по 24 квітня 2025 року щорічну державну метрологічну повірку проходитимуть автомобільні ваги у пунктах пропуску:

  • "Чоп" (українсько-угорський кордон), 
  • "Ужгород" (українсько-словацький кордон),
  • "Дякове" (українсько-румунський кордон).

У Держмитслужбі закликають перевізників вантажних транспортних засобів  врахувати можливі тимчасові затримки руху автомобілів під час проведення метрологічної повірки на зазначених КПП.

“єЧерга” для вантажівок

Зауважимо, у системі “єЧерга” для ліцензованих вантажівок від 3,5 тонн відкритий запис до онлайн-черг на низці пунктів пропуску.

Зокрема, йдеться про вісім пунктів пропуску:

  • Угринів – Долгобичув (Польща);
  • Чоп – Захонь (Угорщина);
  • Порубне – Сірет (Румунія);
  • Россошани – Брічень (Молдова);
  • Старокозаче – Тудора (Молдова);
  • Малоярославець 1 – Чадир-Лунга (Молдова);
  • Рені – Джурджулешти (Молдова);
  • Орлівка – Ісакча (Румунія).

Також у рамках системи “єЧерга” на п’яти найбільших пунктах пропуску запроваджено окремі черги для порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонн.

Запис у нові типи черг діє на наступних пунктах пропуску:

  •  Ужгород – Вишнє Нємецьке (Словаччина); 
  • Краківець – Корчова (Польща); 
  • Шегині – Медика (Польща); 
  • Рава-Руська – Гребенне (Польща); 
  • Чоп – Захонь (Угорщина).
Автор:
Світлана Манько