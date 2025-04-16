На кордоні з Угорщиною, Словаччиною та Румунією можливі затримки вантажного транспорту: причина

з 17 квітня перевірятимуться автомобільні ваги у трьох пунктах пропуску, що на кордоні з Угорщиною, Словаччиною та Румунією. Термін проведення робіт – тиждень.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Зазначається, що за інформацією філії "Укрінтеравтосервіс-Закарпаття", з 17 по 24 квітня 2025 року щорічну державну метрологічну повірку проходитимуть автомобільні ваги у пунктах пропуску:

"Чоп" (українсько-угорський кордон),

"Ужгород" (українсько-словацький кордон),

"Дякове" (українсько-румунський кордон).

У Держмитслужбі закликають перевізників вантажних транспортних засобів врахувати можливі тимчасові затримки руху автомобілів під час проведення метрологічної повірки на зазначених КПП.

“єЧерга” для вантажівок

Зауважимо, у системі “єЧерга” для ліцензованих вантажівок від 3,5 тонн відкритий запис до онлайн-черг на низці пунктів пропуску.

Зокрема, йдеться про вісім пунктів пропуску:

Угринів – Долгобичув (Польща);

Чоп – Захонь (Угорщина);

Порубне – Сірет (Румунія);

Россошани – Брічень (Молдова);

Старокозаче – Тудора (Молдова);

Малоярославець 1 – Чадир-Лунга (Молдова);

Рені – Джурджулешти (Молдова);

Орлівка – Ісакча (Румунія).

Також у рамках системи “єЧерга” на п’яти найбільших пунктах пропуску запроваджено окремі черги для порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонн.

Запис у нові типи черг діє на наступних пунктах пропуску: