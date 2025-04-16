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На границе с Венгрией, Словакией и Румынией возможны задержки грузового транспорта: причина
с 17 апреля будут проверяться автомобильные весы в трех пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией и Румынией. Срок проведения работ – неделя.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
По информации филиала "Укринтеравтосервис-Закарпатье", с 17 по 24 апреля 2025 года ежегодную государственную метрологическую поверку будут проходить автомобильные весы в пунктах пропуска:
- "Чоп" (украинско-венгерская граница),
- "Ужгород" (украинско-словацкая граница),
- "Дьяково" (украинско-румынская граница).
В Гостаможслужбе призывают перевозчиков грузовых транспортных средств учесть возможные временные задержки движения автомобилей во время проведения метрологической поверки на указанных КПП.
"єЧерга" для грузовиков
Заметим, в системе "єЧерга" для лицензированных грузовиков от 3,5 тонн открытая запись в онлайн-очереди на ряде пунктов пропуска.
В частности, речь идет о восьми пунктах пропуска:
- Угринов – Долгобычев (Польша);
- Чоп – Захонь (Венгрия);
- Порубное – Сирет (Румыния);
- Россошаны – Бричень (Молдова);
- Староказачье – Тудора (Молдова);
- Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга (Молдова);
- Рени – Джурджулешты (Молдова);
- Орловка – Исакча (Румыния).
Также в рамках системы "єЧерга" на пяти крупнейших пунктах пропуска введено отдельные очереди для пустых грузовиков массой свыше 7,5 тонн.
Запись в новые типы очередей действует на следующих пунктах пропуска:
- Ужгород – Вышнее Немецкое (Словакия);
- Краковец – Корчёва (Польша);
- Шегини – Медика (Польша);
- Рава-Русская – Гребенное (Польша);
- Чоп – Захонь (Венгрия).