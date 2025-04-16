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На границе с Венгрией, Словакией и Румынией возможны задержки грузового транспорта: причина

грузовик
Перевозчикам грузовых транспортных средств необходимо учесть возможные временные задержки движения / Freepik

с 17 апреля будут проверяться автомобильные весы в трех пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией и Румынией. Срок проведения работ – неделя.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

По информации филиала "Укринтеравтосервис-Закарпатье", с 17 по 24 апреля 2025 года ежегодную государственную метрологическую поверку будут проходить автомобильные весы в пунктах пропуска:

  • "Чоп" (украинско-венгерская граница),
  • "Ужгород" (украинско-словацкая граница),
  • "Дьяково" (украинско-румынская граница).

В Гостаможслужбе призывают перевозчиков грузовых транспортных средств учесть возможные временные задержки движения автомобилей во время проведения метрологической поверки на указанных КПП.

"єЧерга" для грузовиков

Заметим, в системе "єЧерга" для лицензированных грузовиков от 3,5 тонн открытая запись в онлайн-очереди на ряде пунктов пропуска.

В частности, речь идет о восьми пунктах пропуска:

  • Угринов – Долгобычев (Польша);
  • Чоп – Захонь (Венгрия);
  • Порубное – Сирет (Румыния);
  • Россошаны – Бричень (Молдова);
  • Староказачье – Тудора (Молдова);
  • Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга (Молдова);
  • Рени – Джурджулешты (Молдова);
  • Орловка – Исакча (Румыния).

Также в рамках системы "єЧерга" на пяти крупнейших пунктах пропуска введено   отдельные очереди для пустых грузовиков   массой свыше 7,5 тонн.

Запись в новые типы очередей действует на следующих пунктах пропуска:

  • Ужгород – Вышнее Немецкое (Словакия);
  • Краковец – Корчёва (Польша);
  • Шегини – Медика (Польша);
  • Рава-Русская – Гребенное (Польша);
  • Чоп – Захонь (Венгрия).
Автор:
Светлана Манько