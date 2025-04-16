На границе с Венгрией, Словакией и Румынией возможны задержки грузового транспорта: причина

с 17 апреля будут проверяться автомобильные весы в трех пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией и Румынией. Срок проведения работ – неделя.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

По информации филиала "Укринтеравтосервис-Закарпатье", с 17 по 24 апреля 2025 года ежегодную государственную метрологическую поверку будут проходить автомобильные весы в пунктах пропуска:

"Чоп" (украинско-венгерская граница),

"Ужгород" (украинско-словацкая граница),

"Дьяково" (украинско-румынская граница).

В Гостаможслужбе призывают перевозчиков грузовых транспортных средств учесть возможные временные задержки движения автомобилей во время проведения метрологической поверки на указанных КПП.

"єЧерга" для грузовиков

Заметим, в системе "єЧерга" для лицензированных грузовиков от 3,5 тонн открытая запись в онлайн-очереди на ряде пунктов пропуска.

В частности, речь идет о восьми пунктах пропуска:

Угринов – Долгобычев (Польша);

Чоп – Захонь (Венгрия);

Порубное – Сирет (Румыния);

Россошаны – Бричень (Молдова);

Староказачье – Тудора (Молдова);

Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга (Молдова);

Рени – Джурджулешты (Молдова);

Орловка – Исакча (Румыния).

Также в рамках системы "єЧерга" на пяти крупнейших пунктах пропуска введено отдельные очереди для пустых грузовиков массой свыше 7,5 тонн.

Запись в новые типы очередей действует на следующих пунктах пропуска: