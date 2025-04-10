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На границе с Польшей до мая ограничат движение транспорта в одном из пунктов пропуска: что известно
В автомобильном пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе временно ограничено движение транспорта.
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
Что известно об ограничении движения транспорта
В пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе временно ограничено движение транспорта.
В частности:
- выезд из Украины запрещен для легковых автомобилей и грузовиков;
- въезд в Украину ограничен только для грузового транспорта.
Эти ограничения связаны с проведением реконструкции и ремонтных работ на пункте пропуска, которые, по предварительным прогнозам, продлятся до середины мая 2025 года.
"Во избежание пробок и длительного ожидания рекомендуем выбирать другие пункты пропуска для пересечения государственной границы", — подчеркивают в пресс-службе.
Напомним, 8 апреля в Закарпатье начал работу новый пункт пропуска между Украиной и Венгрией — "Великая Паладь — Надьгодош", который работает на временной инфраструктуре.