На границе с Польшей до мая ограничат движение транспорта в одном из пунктов пропуска: что известно

В автомобильном пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе временно ограничено движение транспорта.

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Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Что известно об ограничении движения транспорта

В пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе временно ограничено движение транспорта.

В частности:

выезд из Украины запрещен для легковых автомобилей и грузовиков;

въезд в Украину ограничен только для грузового транспорта.

Эти ограничения связаны с проведением реконструкции и ремонтных работ на пункте пропуска, которые, по предварительным прогнозам, продлятся до середины мая 2025 года.

"Во избежание пробок и длительного ожидания рекомендуем выбирать другие пункты пропуска для пересечения государственной границы", — подчеркивают в пресс-службе.

Напомним, 8 апреля в Закарпатье начал работу новый пункт пропуска между Украиной и Венгрией — "Великая Паладь — Надьгодош", который работает на временной инфраструктуре.