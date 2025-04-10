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На кордоні з Польщею до травня обмежать рух транспорту на одному з пунктів пропуску: що відомо

пункт пропуску, кордон.
Тимчасові обмеження руху в пункті пропуску "Шегині".

У автомобільному пункті пропуску “Шегині” на українсько-польському кордоні тимчасово обмежено рух транспорту.

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Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

Що відомо про обмеження руху транспорту

У пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні тимчасово обмежено рух транспорту.

Зокрема:

  • виїзд з України заборонено для легкових автомобілів та вантажівок;
  •  в’їзд в Україну обмежений лише для вантажного транспорту.

Ці обмеження пов'язані з проведенням реконструкції та ремонтних робіт на пункті пропуску, які, за попередніми прогнозами, триватимуть до середини травня 2025 року.

"З метою уникнення заторів та довготривалого очікування рекомендуємо обирати інші пункти пропуску для перетину державного кордону", - наголошують в пресслужбі.

Нагадаємо, 8 квітня на Закарпатті розпочав роботу новий пункт пропуску між Україною та Угорщиною — "Велика Паладь – Надьгодош", який працює на тимчасовій інфраструктурі.

Автор:
Ольга Опенько