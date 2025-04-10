На кордоні з Польщею до травня обмежать рух транспорту на одному з пунктів пропуску: що відомо

У автомобільному пункті пропуску “Шегині” на українсько-польському кордоні тимчасово обмежено рух транспорту.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

Що відомо про обмеження руху транспорту

У пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні тимчасово обмежено рух транспорту.

Зокрема:

виїзд з України заборонено для легкових автомобілів та вантажівок;

в’їзд в Україну обмежений лише для вантажного транспорту.

Ці обмеження пов'язані з проведенням реконструкції та ремонтних робіт на пункті пропуску, які, за попередніми прогнозами, триватимуть до середини травня 2025 року.

"З метою уникнення заторів та довготривалого очікування рекомендуємо обирати інші пункти пропуску для перетину державного кордону", - наголошують в пресслужбі.

Нагадаємо, 8 квітня на Закарпатті розпочав роботу новий пункт пропуску між Україною та Угорщиною — "Велика Паладь – Надьгодош", який працює на тимчасовій інфраструктурі.