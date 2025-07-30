На границе с ЕС модернизируют пункт пропуска "Рени – Джюрджюлешть"

В Одесской области стартует реализация проекта модернизации инфраструктуры возле международного пункта пропуска "Рени – Джюрджюлешт" на границе с ЕС.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Агентство восстановления.

Завершена процедура публичных закупок по проекту капитального ремонта дороги М-15 Одесса – Рени (на Бухаресте), в рамках которого будет обустроена современная сервисная площадка для транспорта.

Объект будет построен на км 307+070 автодороги — с левой стороны направления движения — недалеко от самого пункта пропуска. По результатам тендера в системе Prozorro определен подрядчик — компания ООО "Ростдорстрой", с которой уже подписан договор.

Проектом предусмотрено создание инфраструктуры для удобного и безопасного ожидания оформления и отдыха водителей:

46 машино-мест для грузового транспорта,

13 мест для легковых автомобилей, из которых 2 предназначены для людей с инвалидностью.

Ожидается, что новая площадка существенно снизит нагрузку на сам пункт пропуска, улучшит логистику и уровень безопасности, а также повысит качество обслуживания участников международного движения.

Инициатива реализуется в рамках европейской программы "Пути солидарности", направленной на интеграцию украинских транспортных маршрутов в логистическую сеть Европейского Союза.

Добавим, что благодаря совместному с Молдовой пограничному контролю на Рене грузовики на пути в румынский порт Галац будут делать меньше остановок на контрольные процедуры, а значит и дорога станет быстрее.