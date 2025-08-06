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На границе с Молдовой модернизируют пункт пропуска "Кельменцы — Ларга": какие работы запланированы
В Черновицкой области приступили к ремонту и модернизации многостороннего автомобильного пункта пропуска "Кельменцы — Ларга", который обеспечивает логистику между Украиной и Республикой Молдова. Для работников и путешественников будут устроены современные утепленные модульные здания, отвечающие всем стандартам безопасности, комфорта и энергоэффективности.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Служб и восстановления и развития инфраструктуры региона.
"До начала обновления его инфраструктура находилась в неудовлетворительном техническом состоянии. Таможенники и пограничники годами работали в металлических вагончиках ", - говорится в сообщении.
Речь идет не о новом строительстве или капитальном ремонте, а о внедрении мобильных и типовых модульных решений.
Предусмотрены следующие виды работ :
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замена навеса и дорожного покрытия ;
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установка современных модульных сооружений для персонала и пассажиров ;
- модернизация освещения и инженерных сетей ;
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устройство нового ограждения, дорожной разметки и информационных знаков ;
- обновление инфраструктуры в соответствии с современными стандартами ;
- обустройство санитарной зоны и прилегающей территории ;
- установка емкости для воды, автономной канализационной системы и контейнеров для раздельного сбора мусора.
Работы производятся в тесном взаимодействии с таможенниками и пограничниками, что обеспечивает успешное выполнение текущего ремонта. Инженеры Службы восстановления контролируют соблюдение технологических процессов.
Напомним, 4 августа на украинской стороне международного автомобильного пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" начались ремонтные работы кровли, навесов, подпорной стенки и помещений зоны таможенного контроля.