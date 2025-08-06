Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,68

--0,11

EUR

48,09

--0,26

Наличный курс:

USD

41,55

41,45

EUR

48,22

48,00

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

На границе с Молдовой модернизируют пункт пропуска "Кельменцы — Ларга": какие работы запланированы

пункт пропуска Кельменцы – Ларга
Продолжается модернизация МАПП "Кельменцы – Ларга". Фото: Служба обновления в Черновицкой области.

В Черновицкой области приступили к ремонту и модернизации многостороннего автомобильного пункта пропуска "Кельменцы — Ларга", который обеспечивает логистику между Украиной и Республикой Молдова. Для работников и путешественников будут устроены современные утепленные модульные здания, отвечающие всем стандартам безопасности, комфорта и энергоэффективности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Служб и восстановления и развития инфраструктуры региона.

"До начала обновления его инфраструктура находилась в неудовлетворительном техническом состоянии. Таможенники и пограничники годами работали в металлических вагончиках ", - говорится в сообщении.

Речь идет не о новом строительстве или капитальном ремонте, а о внедрении мобильных и типовых модульных решений.

Предусмотрены следующие виды работ :

  • замена навеса и дорожного покрытия ;
  • установка современных модульных сооружений для персонала и пассажиров ;
  • модернизация освещения и инженерных сетей ;
  • устройство нового ограждения, дорожной разметки и информационных знаков ;
  • обновление инфраструктуры в соответствии с современными стандартами ;
  • обустройство санитарной зоны и прилегающей территории ;
  • установка емкости для воды, автономной канализационной системы и контейнеров для раздельного сбора мусора.
Фото 2 — На границе с Молдовой модернизируют пункт пропуска "Кельменцы — Ларга": какие работы запланированы

Работы производятся в тесном взаимодействии с таможенниками и пограничниками, что обеспечивает успешное выполнение текущего ремонта. Инженеры Службы восстановления контролируют соблюдение технологических процессов.

Напомним, 4 августа на украинской стороне международного автомобильного пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" начались ремонтные работы кровли, навесов, подпорной стенки и помещений зоны таможенного контроля.

Автор:
Татьяна Ковальчук