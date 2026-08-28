Держборг України наблизився до 9,6 трлн грн: ставка обслуговування знизилася

Станом на 31 липня 2026 року загальна сума державного та гарантованого державою боргу України становила 9 572,19 млрд грн (214,18 млрд доларів США або 186,68 млрд євро). За місяць обсяг зобов'язань збільшився на 81,31 млрд грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Зростання боргового портфеля у липні зумовлене передусім траншами пільгового фінансування від Міжнародного валютного фонду (+24,3 млрд грн), за лінією МБРР (+18,6 млрд грн), а також розміщенням ОВДП на внутрішньому ринку (+31,58 млрд грн). Від початку 2026 року сукупний борг зріс на 529,51 млрд грн.

Структура боргового портфеля

Боргові зобов'язання України розподілені таким чином:

державний зовнішній борг — 7 299,96 млрд грн (76,26%), або $163,34 млрд;

державний внутрішній борг — 2 011,10 млрд грн (21,01%), або $45,00 млрд;

гарантований державою борг — 261,13 млрд грн (2,73%), або $5,84 млрд.

Частка гарантованого державою боргу продовжує скорочуватися: за сім місяців року вона знизилася з 3,06% до 2,73%, зменшившись на 15,55 млрд грн (на 5,6%).

Кредитори та валютний розподіл

Близько 64,4% усього боргу становлять пільгові позики від міжнародних фінансових організацій та іноземних урядів. Найбільшим кредитором залишається Європейський Союз — з урахуванням коштів у межах механізму ERA на нього припадає 3 718,08 млрд грн (38,8% загальної суми).

У валютній структурі переважає євро — 44,67%. Частка долара США становить 23,08%, гривні — 20,14%, СПЗ (спеціальних прав запозичення МВФ) — 9,03%, а фунта стерлінгів, канадського долара та японської єни сукупно — 3,07%.

Зниження вартості обслуговування

Попри зростання загального обсягу, борговий портфель став дешевшим для обслуговування. Середньозважена ставка державного боргу наприкінці липня 2026 року знизилася до 4,40% (проти 4,51% у січні 2026 року та 4,91% у липні 2025 року). Середньозважений строк до погашення становить 13,06 року (проти 12,39 року в липні 2025 року), що знижує ризики рефінансування у середньостроковій перспективі.

Крім того, у липні Мінфін провів 13 аукціонів з розміщення ОВДП і switch-аукціон, залучивши до державного бюджету 56,14 млрд грн в еквіваленті.

Нагадаємо, держборг України на кінець червня становив 9,49 трлн грн. Тоді зростання також відбулося переважно завдяки залученню пільгового фінансування від міжнародних партнерів.