Інвестиції українців у державні облігації досягли історичного рекорду

У червні 2026 року обсяг інвестицій громадян України в облігації внутрішньої державної позики встановив новий історичний максимум. Портфель фізичних осіб перетнув позначку в 150 мільярдів гривень, що є найвищим показником за всю історію ринку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Міністерства фінансів України.

За інформацією відомства, станом на 24 червня обсяг ОВДП у власності українців сягав рекордних 153,6 мільярда гривень. На початок липня цей показник зафіксувався на рівні 150 мільярдів гривень. Це на 59% більше порівняно з минулим роком та майже на 34% більше, ніж на початку 2026 року. Частка громадян серед усіх власників державних облігацій зросла за рік з 5,1% до 7,6%.

Найбільшим власником ОВДП залишаються українські банки — їхній портфель становить 916,3 мільярда гривень (46,3% від загального обсягу). Вкладення юридичних осіб зросли до 213,4 мільярда гривень, а страхових компаній — до 24,6 мільярда гривень. Натомість частка Національного банку скоротилася до 33,2%.

Залучення коштів до бюджету та результати аукціонів

За перше півріччя 2026 року завдяки продажу та обміну ОВДП до державного бюджету вдалося залучити понад 254 мільярди гривень. З цієї суми у червні Мінфін провів 14 аукціонів, які принесли понад 36 мільярдів гривень. Середня дохідність за гривневими паперами становила 15,05% річних, а за облігаціями в євро — 3,18%.

Також у червні міністерство провело аукціон з обміну облігацій (switch-аукціон). Інвестори обміняли старі папери з коротким терміном погашення на нові, які діятимуть до листопада 2029 року. Це дозволило зменшити поточне боргове навантаження на державний бюджет.

Загалом від початку повномасштабної війни внутрішній ринок ОВДП став третім за розміром джерелом фінансування бюджету після фінансової допомоги від ЄС. За цей час уряд залучив понад 2,2 трильйона гривень. Купити облігації можна через застосунок "Дія", у банках або через брокерів. Номінальна вартість одного паперу становить 1000 гривень, доларів або євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку року уряд залучив від продажу та обміну ОВДП майже 201 млрд гривень. Протягом перших п'яти місяців 2026 року Міністерство фінансів активно розміщувало державні облігації у гривні та іноземній валюті, спрямовуючи частину коштів на погашення попередніх випусків.