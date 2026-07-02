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Через нічну атаку РФ у Києві пошкоджено енергооб'єкти ДТЕК

лінії електропередач
Через нічну атаку РФ у Києві пошкоджено енергооб'єкти ДТЕК / Depositphotos

Унаслідок нічної масованої російської атаки в Києві зазнали пошкоджень енергооб'єкти ДТЕК. Через це частина мешканців столиці тимчасово залишилася без електропостачання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДТЕК.

У компанії повідомили, що після того, як це дозволила безпекова ситуація, аварійні бригади одразу виїхали на місця пошкоджень і розпочали відновлювальні роботи.

Наразі енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електропостачання всім споживачам, які залишилися без світла внаслідок обстрілу.

У ДТЕК також подякували Силам протиповітряної оборони та рятувальникам Державної служби з надзвичайних ситуацій за спільну роботу під час ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо, 2 липня російська армія здійснила чергову масовану комбіновану атаку по території України. Внаслідок обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у місті Київ, Донецькій, Запорізькій та Харківській, Сумській  областях тимчасово залишається без електропостачання.

Автор:
Тетяна Гойденко