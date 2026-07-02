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Через нічну атаку РФ у Києві пошкоджено енергооб'єкти ДТЕК
Унаслідок нічної масованої російської атаки в Києві зазнали пошкоджень енергооб'єкти ДТЕК. Через це частина мешканців столиці тимчасово залишилася без електропостачання.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДТЕК.
У компанії повідомили, що після того, як це дозволила безпекова ситуація, аварійні бригади одразу виїхали на місця пошкоджень і розпочали відновлювальні роботи.
Наразі енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електропостачання всім споживачам, які залишилися без світла внаслідок обстрілу.
У ДТЕК також подякували Силам протиповітряної оборони та рятувальникам Державної служби з надзвичайних ситуацій за спільну роботу під час ліквідації наслідків атаки.
Нагадаємо, 2 липня російська армія здійснила чергову масовану комбіновану атаку по території України. Внаслідок обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у місті Київ, Донецькій, Запорізькій та Харківській, Сумській областях тимчасово залишається без електропостачання.