Из-за ночной атаки РФ в Киеве повреждены энергообъекты ДТЭК

В результате ночной массированной российской атаки в Киеве получили повреждения энергообъекты ДТЭК. Поэтому часть жителей столицы временно осталась без электроснабжения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ДТЭК.

В компании сообщили, что после того, как это разрешила ситуация безопасности, аварийные бригады сразу выехали на места повреждений и начали восстановительные работы.

В настоящее время энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем потребителям, оставшимся без света в результате обстрела.

В ДТЭК также поблагодарили Силы противовоздушной обороны и спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям за совместную работу во время ликвидации последствий атаки.

Напомним, 2 июля российская армия совершила очередную массированную комбинированную атаку по территории Украины. В результате обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Киеве, Донецкой, Запорожской и Харьковской, Сумской областях временно остается без электроснабжения.