Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,77

--0,02

EUR

50,98

--0,06

Наличный курс:

USD

44,78

44,68

EUR

51,35

51,15

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Из-за ночной атаки РФ в Киеве повреждены энергообъекты ДТЭК

линии электропередач
Из-за ночной атаки РФ в Киеве повреждены энергообъекты ДТЭК / Depositphotos

В результате ночной массированной российской атаки в Киеве получили повреждения энергообъекты ДТЭК. Поэтому часть жителей столицы временно осталась без электроснабжения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ДТЭК.

В компании сообщили, что после того, как это разрешила ситуация безопасности, аварийные бригады сразу выехали на места повреждений и начали восстановительные работы.

В настоящее время энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем потребителям, оставшимся без света в результате обстрела.

В ДТЭК также поблагодарили Силы противовоздушной обороны и спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям за совместную работу во время ликвидации последствий атаки.

Напомним, 2 июля российская армия совершила очередную массированную комбинированную атаку по территории Украины. В результате обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Киеве, Донецкой, Запорожской и Харьковской, Сумской областях временно остается без электроснабжения.

Автор:
Татьяна Гойденко