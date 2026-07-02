Инвестиции украинцев в государственные облигации достигли исторического рекорда

В июне 2026 года объем инвестиций граждан Украины в облигации внутреннего государственного займа установил новый исторический максимум. Портфель физических лиц пересек отметку в 150 миллиардов гривен, что является самым высоким показателем за всю историю рынка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.

По информации ведомства, по состоянию на 24 июня объем ОВГЗ в собственности украинцев достигал рекордных 153,6 миллиарда гривен. К началу июля этот показатель зафиксировался на уровне 150 миллиардов гривен. Это на 59% больше по сравнению с прошлым годом и почти на 34% больше, чем в начале 2026 года. Доля граждан среди всех владельцев государственных облигаций выросла за год с 5,1% до 7,6%.

Крупнейшим владельцем ОВГЗ остаются украинские банки — их портфель составляет 916,3 миллиарда гривен (46,3% общего объема). Вложения юридических лиц выросли до 213,4 миллиарда гривен, а страховых компаний – до 24,6 миллиарда гривен. Зато доля Национального банка сократилась до 33,2%.

Привлечение средств в бюджет и результаты аукционов

За первое полугодие 2026 года благодаря продаже и обмену ОВГЗ в государственный бюджет удалось привлечь более 254 миллиардов гривен. Из этой суммы в июне Минфин провел 14 аукционов, принесших более 36 миллиардов гривен. Средняя доходность по гривневым бумагам составила 15,05% годовых, а по облигациям в евро – 3,18%.

Также в июне министерство провело аукцион по обмену облигаций (switch-аукцион). Инвесторы обменяли старые бумаги с коротким сроком погашения на новые, которые будут действовать до ноября 2029 года. Это позволило снизить текущую долговую нагрузку на государственный бюджет.

В целом, с начала полномасштабной войны внутренний рынок ОВГЗ стал третьим по размеру источником финансирования бюджета после финансовой помощи от ЕС. За это время правительство привлекло более 2,2 триллиона гривен. Купить облигации можно через приложение "Действие", в банках или через брокеров. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 гривен, долларов или евро.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала года правительство привлекло от продажи и обмена ОВГЗ почти 201 млрд гривен. В первые пять месяцев 2026 года Министерство финансов активно размещало государственные облигации в гривне и иностранной валюте, направляя часть средств на погашение предыдущих выпусков.