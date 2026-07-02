Працівники втратять бронювання, якщо підприємство не підніме середню зарплату до 26 тис. грн

Підприємства можуть втратити статус "критичних", а працівники — бронювання, якщо цього місяця середня зарплата не становитиме щонайменше 26 тисяч гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомила нардепка Ольга Василевська-Смаглюк.

За її словами, постановою уряду запроваджено оновлені фінансові критерії для підтвердження критичності. Зокрема, середня заробітна плата працівників за останній календарний місяць має становити не менше трьох мінімальних зарплат — 25 941 грн до оподаткування.

Для підприємств, що працюють у районах бойових дій, встановлено знижений поріг — 2,5 мінімальної зарплати, або 21 618 грн.

Також працівники, оформлені за сумісництвом, а також ті, хто вже має відстрочку від мобілізації, тепер враховуються у квоті бронювання лише за основним місцем роботи.

Як розповів міністр економіки Олексій Соболев, наразі в Україні заброньовано понад 1,3 млн людей.

За півтора роки кількість заброньованих зросла на 300 тис. осіб, а критично важливих підприємств побільшало на 9 тис. Під нові критерії потрапляє близько 20% підприємств — їм треба підтвердити статус критичності до 10 серпня.

В Україні змінили правила бронювання працівників підприємств

Нагадаємо ,уряд зобов'язав усі підприємства, які мають статус критично важливих, повторно підтвердити цей статус за новими критеріями. При цьому вже ухвалені рішення про визнання підприємств критично важливими зберігають свою силу протягом строку, на який вони ухвалені, але не більш як до 1 вересня 2026 року.

Це означає, що до кінця літа підприємства мають повторно пройти процедуру підтвердження критичності за оновленими критеріями. Масового припинення бронювання в один день не передбачається, однак для частини працівників відстрочки можуть завершитися саме з 1 вересня — у разі, якщо роботодавець не встигне підтвердити статус. Якщо підприємство не проходить повторне підтвердження у визначені строки, його статус критично важливого анулюється, що автоматично тягне за собою втрату чинних відстрочок для заброньованих працівників.

Раніше повідомлялося, що в Україні компаніям та організаціям нададуть три місяці на підтвердження статусу критичності в межах оновлених процедур бронювання працівників.