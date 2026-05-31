Держборг України з початку року скоротився на 190 млн євро

Україна з початку 2026 року скоротила державний та гарантований державою борг на 190 млн євро, зберігаючи контрольовану боргову динаміку навіть в умовах повномасштабної війни. Водночас структура боргового портфеля залишається переважно пільговою та довгостроковою, а частка гарантованого боргу продовжує знижуватися.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Станом на 30 квітня 2026 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу становив 9,35 трлн грн, або 181,2 млрд євро (212 млрд доларів США).

Розподіл заборгованості:

Найбільшу частку боргу формує державний зовнішній борг — 7,08 трлн грн, або 75,8% від загальної суми.

Державний внутрішній борг становить 2 трлн грн, або 21,4%,

Гарантований державою борг — 259,4 млрд грн, або 2,8%.

Порівняно з кінцем березня борг у гривневому еквіваленті зріс на 112,5 млрд грн, однак це пояснюється переважно курсовою переоцінкою зовнішніх зобов’язань. У валютному вимірі ситуація залишається позитивною: від початку року борг скоротився на 190 млн євро та на 1,3 млрд доларів.

Гарантований державою борг

Гарантований державою борг за перші чотири місяці року зменшився на 17,3 млрд грн, або 6,2%, — до 259,4 млрд грн. Його частка у загальному борзі скоротилася з 3,06% до 2,78%.

Основу боргового портфеля України становлять пільгові кредити від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав, на які припадає 65,8% усіх зобов’язань. Найбільшим кредитором залишається Європейський Союз, частка якого становить 38,8% загального боргу, або 70,24 млрд євро.

Частка внутрішніх державних облігацій у структурі боргу становить 21,4%, зовнішніх цінних паперів — 8,8%, а позик від комерційних банків та інших фінансових установ — близько 3,9%.

Середньозважена ставка державного боргу на кінець квітня знизилася до 4,45% проти 4,6% роком раніше. Одночасно середньозважений строк до погашення зріс до 13,06 року порівняно з 12,1 року у квітні 2025-го. Це свідчить про здешевлення обслуговування боргу та зниження ризиків рефінансування у середньостроковій перспективі.

У валютній структурі боргу найбільшу частку займає євро — 44,6%, далі йдуть долар США — 22,5% та гривня — 20,6%.

Нагадаємо, станом на 31 березня 2026 року загальна сума державного та гарантованого державою боргу України склала 9,23 трлн грн (210,82 млрд доларів). Показник у гривневому еквіваленті зріс на 21,83 млрд грн, проте в доларах США зменшився на 2,36 млрд.