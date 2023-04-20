Журналисты нашли у Коломойского во Франции замок 15 века и недвижимость напротив Эйфелевой башни (ФОТО)

Журналист проекта расследовний "Схемы: коррупция в деталях" выяснил, что на компании, конечной владелицей которых является сестра Игоря Коломойского Лариса Черток, зарегистрированы две квартиры, четверо апартаментов, два подвальных помещения и два паркоместа напротив Эйфелевой башни в Париже.

“На французскую компанию Beethoven VI, которой через фирму из Монако Beethoven Holding владеет сестра Коломойского, записаны два паркоместа в по адресу 14 Sq. Alboni в Париже и апартаменты на шестом этаже дома на 1 Rue Beethoven”, - говорится в расследовании.

Также сестра украинского олигарха владеет замком 15 века, расположенным вблизи французского берега Женевского озера, поселка Люлли, и хозяйственными постройками рядом с ним.

Отметим, что до осени 2014 замком владела Оксана Палица, жены Игоря Палицы – соратника Коломойского.

Ранее журналисты "Следствие Инфо" в фильме-расследовании "Сорвать банк" сообщали, что именно на Ларису Черток оформлена недвижимость семьи олигарха Игоря Коломойского во Франции и Швейцарии.

Напомним, решением Печерского суда от 11 апреля добывающую компанию "Укрнефтебурение", связываемую с Игорем Коломойским, передали на баланс Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Накануне 7 апреля этот актив был арестован.

7 ноября 2022 года предприятия "Укрнафта" и "Укртатнафта", доля собственности в которых обеспечивали доминирование группы "Приват" на топливном рынке, были национализированы. Вместе с нефтеперерабатывающим заводом и нефтедобывающими мощностями "приватовцы" потеряли и 500 АЗС "Укрнафты" или треть своих АЗС.

К слову, Игорь Коломойский, которого в прошлом году лишили украинского гражданства, в этом году попал в рейтинг самых богатых людей планеты от Forbes как гражданин Израиля. Его состояние оценивает 1 млрд дол.