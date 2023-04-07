В Украине больше нет олигархов, но могут появиться новые - исследование Bloomberg

После начала полномасштабной войны украинские олигархи потеряли значительную часть своих активов и влияние, которое делало их олигархами. Следовательно, такая прослойка общества исчезла. Но с увеличением финансирования Украины в период послевоенного восстановления могут появиться новые олигархи.

Об этом говорится в аналитической статье агентства Bloomberg.

Отмечается, что бывшие олигархи все еще остаются в списке самых богатых украинцев, но они потеряли свое влияние на политиков и общество.

График уменьшения активов олигархов. Источник: Bloomberg

Согласно индексу мировых миллиардеров Forbes, состояние Рината Ахметова упало до $5,7 млрд с $15,4 млрд с 2013 года. Его компания Metinvest BV понесла многочисленные убытки из-за разрушения заводов в Донецкой области, в частности, "Азовстали". Он также был вынужден фактически "ликвидировать" свою медиагруппу SCM, в которую, в частности, входили телеканалы "Украина", "Украина24", "ДОНБАС", "Футбол 1/2/3", "НЛО", "Индиго".

Ранее Коломойский и пятый президент Украины Петр Порошенко также продали свои медиакомпании в связи с принятием закона 1780-IX " о деолигархизации" .

Игорем Коломойским потеряли банки, блоки депутатов и СМИ. Эти инструменты позволяли ему получать активы по сниженным ценам, отмывать потоки денежных средств и делать или разрушать политическую карьеру.

Как результат, Украина поднялась со 142-го места в мире по ежегодному индексу восприятия коррупции Transparency International в 2013 году до 116-го в 2023 году.

Аналитики считают, что то, что Ахметов, Коломойский, Виктор Пинчук, Дмитрий Фирташ и другие бывшие олигархи потеряли свое влияние, также является следствием контроля со стороны западных союзников за деньгами, которые они направляют в Украину.

"Потоки денег, идущих на реконструкцию, должны хорошо контролироваться (донорами), хотя в определенной степени это выдавание желаемого за действительное. Посмотрите, что произошло с деньгами в Ираке и Афганистане", – сказал управляющий директор финансовых учреждений Европейского банка реконструкции и развития Фрэнсис Малидж .

В то же время, борьба с олигархатом привела к сосредоточению финансовых потоков в руках власти. Доля государственного управления и сектора безопасности в экономике уже выросла после 2014 до 6,5% в 2018-2021 годах с 4,4% в 2010-2013 годах. Более крупные компании были взяты под контроль правительства, включая крупнейшую нефтяную компанию "Укрнафта" и нефтеперерабатывающий завод "Укртатнафта", обе из которых контролировал Коломойский.

Напомним, что во время пресс-конференции 24 февраля Президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналиста "5 канала" заявил, что якобы "ему удалось ликвидировать олигархат в Украине". В то же время, он утверждал, что одним из представителей олигархов, которого "он устранил", является владелец "5 канала".

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