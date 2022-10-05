У справі про розпродаж АРМА землі під "Ашан" та іншого майна на 426 мільйонів з'явилося ще два підозрюваних

Національне антикорупційне бюро вручило підозру адвокату, якого вважає одним з учасників злочинної схеми з продажу за заниженою вартістю майна, яке було арештовано в межах кримінальних проваджень та передано в управління Нацагентству з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як повідомляють НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, дії підозрюваного кваліфіковані за частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 364 та частиною 2 статті 361 (у редакції, чинній до 2 квітня 2022 року) Кримінального кодексу.

Окрім того, підозру за частиною 5 статті 27, частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 358 та частиною 4 статті 358 КК отримав оцінювач. Таким чином, на сьогодні загальна кількість учасників схеми скаладає сім осіб.

Зокрема, це колишній голова АРМА Антон Янчук, начальник управління менеджменту активів центрального апарату АРМА, спеціаліст відділу з розвитку державного підприємства "СЕТАМ", а також засновник і директор приватної компанії. Повідомлялося й про іншого підозрюваного-оцінювача.

Слідством встановлено, що голова агентства спільно з посадовцями та у змові з ДП "СЕТАМ" (Система електронних торгів арештованим майном), приватними компаніями та іншими особами організували схему з продажу за заниженою вартістю через цей торговельний майданчик майна, яке було арештовано та передано в управління АРМА.

Наразі встановлено чотири епізоди злочинної діяльності, зокрема продаж трьох земельних ділянок в Одеській області, які були придбані для будівництва магазинів торговельної мережі "Ашан" (їхня реальна вартість була зменшена у 18 разів).

Також було реалізовано таким чином 2,6 тисячі тонн піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині (його вартість зменшено більш ніж у 6 разів порівняно з ринковою); понад 4,5 тисячі тонн карбаміду (вартість зменшено майже в 5 разів), а також зерна, крупи й олійних культур (зменшено вартість у 4 рази).

Під час слідства було встановлено й причетність до цього злочину інших осіб. Так, за даними НАБУ, адвокат мав незаконний повний доступ до електронних копій судових рішень, які містилися в Єдиному державному реєстрі судових рішень, що не підлягають розголошенню і дають можливість ідентифікувати особу та отримати відомості, які не можуть бути розголошені, у тому числі дані з ухвал слідчих суддів на проведення обшуків.

Завдяки цьому він міг завчасно інформувати інших учасників схеми про можливі ризики, зокрема заплановані слідчі дії органу досудового розслідування, та у такий спосіб сприяв приховуванню кримінальних правопорушень.

Також роль адвоката у злочинній діяльності, на думку слідства, полягала в залученні оцінювачів, які, погодившись на вчинення злочинів, зобов’язувалися надавати найменші цінові пропозиції на проведення оцінки активів, переданих АРМА, складати та видавати звіти про оцінку активів із завідомо неправдивими даними стосовно вартості активів із їх заниженням, створюючи видимість добросовісної конкуренції під час відбору суб’єктів оціночної діяльності для оцінки майна.