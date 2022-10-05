В деле о распродаже АРМА земли под "Ашан" и прочего имущества на 426 миллионов появилось еще два подозреваемых

Национальное антикоррупционное бюро вручило подозрение адвокату, которого считает одним из участников преступной схемы по продаже по заниженной стоимости имущества, арестованного в рамках уголовных производств и переданного в управление Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) .

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Как сообщают НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура, действия подозреваемого квалифицированы по части 5 статьи 27, части 2 статьи 28, части 2 статьи 364 и части 2 статьи 361 (в редакции, действующей до 2 апреля 2022) Уголовного кодекса.

Кроме того, подозрение по части 5 статьи 27, части 5 статьи 191, части 2 статьи 358 и части 4 статьи 358 УК получил оценщик. Таким образом, на сегодняшний день общее количество участников схемы составляет семь человек.

В частности, это бывший глава АРМА Антон Янчук, начальник управления менеджмента активов центрального аппарата АРМА, специалист отдела развития государственного предприятия "СЕТАМ", а также учредитель и директор частной компании. Сообщалось и о другом подозреваемом-оценщике.

Следствием установлено, что глава агентства совместно с должностными лицами и в сговоре с ГП "СЕТАМ" (Система электронных торгов арестованным имуществом), частными компаниями и другими лицами организовали схему по продаже по заниженной стоимости через эту торговую площадку имущества, которое было арестовано и передано в управление АРМА.

В настоящее время установлены четыре эпизода преступной деятельности, в том числе продажа трех земельных участков в Одесской области, приобретенных для строительства магазинов торговой сети "Ашан" (их реальная стоимость была снижена в 18 раз).

Также было реализовано таким образом 2,6 тысячи тонн песка речного средней и мелкой крупности в Киевской области (его стоимость снижена более чем в 6 раз по сравнению с рыночной); свыше 4,5 тысячи тонн карбамида (стоимость уменьшена почти в 5 раз), а также зерна, крупы и масличных культур (стоимость уменьшена в 4 раза).

В ходе следствия была установлена и причастность к этому преступлению других лиц. Так, по данным НАБУ, адвокат имел незаконный полный доступ к электронным копиям судебных решений, которые содержались в Едином государственном реестре судебных решений, которые не подлежат разглашению и дают возможность идентифицировать личность и получить сведения, которые не могут быть разглашены, в том числе данные из определений следственных судей на проведение обысков.

Благодаря этому он мог заранее информировать других участников схемы о возможных рисках, в частности, запланированных следственных действиях органа досудебного расследования, и таким образом способствовал укрывательству уголовных правонарушений.

Также роль адвоката в преступной деятельности, по мнению следствия, заключалась в привлечении оценщиков, которые, согласившись на совершение преступлений, обязывались предоставлять наименьшие ценовые предложения на проведение оценки активов, переданных АРМА, составлять и выдавать отчеты об оценке активов с заведомо ложными данными о стоимости активов с их занижением, создавать видимость добросовестной конкуренции при отборе субъектов оценочной деятельности для оценки имущества.