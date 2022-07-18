Один из руководителей АРМА, обвиненный в растрате 426 млн грн, был арестован

Подозреваемого по делу о растрате арестованного имущества на сумму более 426 млн грн начальника управления менеджмента активов центрального аппарата АРМА арестовали с альтернативой залога.

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Об этом сообщили в САП. Арест произошел по ходатайству детективов НАБУ и согласованию прокурора САП. Меру пресечения избрал судья ВАКС.

В прокуратуре уточняют, что суд удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения 4 млн 962 тыс. грн залога.

Председатель АРМА, действуя совместно с должностными лицами агентства в сговоре с представителями ГП "Сетам", частными компаниями и другими лицами организовали схему продажи по заниженной стоимости через торговую площадку вышеупомянутого ГП имущества, арестованного в рамках уголовных производств в управление АРМА.

"В соответствии с преступной схемой, чиновники АРМА готовили обоснование принадлежности соответствующих арестованных активов к таким, которым трудно управлять, хранить или оно быстро портится. В дальнейшем это имущество оценивалось, однако стоимость отмечалась существенно ниже рыночной. Впоследствии оцененное имущество выставлялось на электронные торги", – информируют в прокуратуре.

"Сетам", которые организовывали эти торги, обеспечивали победу определенной частной компании. Согласно сообщению, в ходе досудебного следствия установлены четыре эпизода преступной деятельности:

продажа трех земельных участков в Одесской области, приобретенных для строительства магазинов торговой сети "Ашан" (реальная стоимость которых была снижена в 18 раз);

продажа 2,6 тыс. тонн речного песка в Киевской области (стоимостью более чем в 6 раз меньше по сравнению с рыночной);

продажа более 4,5 тыс. тонн карбамида (стоимостью ниже почти в 5 раз);

продажа зерна, крупы и масличных культур (уменьшенная стоимость в 4 раза).

В рамках расследования дела о подозрении уведомлен бывший глава АРМА, начальник управления менеджмента активов центрального аппарата АРМА, специалист отдела по развитию предприятия государственного предприятия "Сетам", оценщик, учредитель и директор частной компании.

Напомним, недавно в Украине арестованы локомотивы белорусского производства, которые использовались для транспортировки товаров. Локомотивы арестовали по ходатайству Киевской городской прокуратуры и передали в АРМА.