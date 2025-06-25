АРМА оцінила арештований завод Медведчука та Козака у понад 246 мільйонів гривень

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провело виїзний огляд арештованого підприємства ТОВ "Керамбуд", яке пов’язують із Віктором Медведчуком та Тарасом Козаком. За результатами незалежної оцінки, ринкова вартість заводу склала 246 216 830 гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пост голови АРМА Олени Думи.

Підприємство, розташоване у західному регіоні України, є одним із найбільших виробників будівельної цегли в цьому секторі. Завод оснащений сучасним автоматизованим обладнанням німецького виробництва та має потужності для випуску до 4 мільйонів одиниць продукції щомісяця.

Під час огляду фахівці центрального апарату АРМА спільно з Західним міжрегіональним територіальним управлінням не виявили фактів порушень або незаконного використання активу.

Це суттєво відрізняється від попередньої ситуації з іншим арештованим підприємством, ТОВ "Бетонбуд", де було виявлено незаконне використання заводу та спеціального транспорту.

Наразі АРМА перебуває на етапі підготовки до передачі "Керамбуду" в управління. Конкурс на пошук управителя стартував у травні 2025 року. Агентство проводить попередні ринкові консультації, після яких сформує чіткі вимоги до потенційних управителів. Після завершення цього етапу актив буде виставлений на відкритий конкурс через систему Prozorro.

Нагадаємо, у червні 2024 року, завод "Керамбуд", що належить братам Медведчукам і Козаку, було передано в управління АРМА. Цегельний завод "Керамбуд" протягом шести років ухилявся від сплати податків.