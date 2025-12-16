Минюст требует конфисковать четверть Крюковского вагонзавода у российского предпринимателя

Министерство юстиции Украины подало иск к ВАКС по конфискации акций в ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", принадлежащих российскому предпринимателю Станиславу Гамзалову.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ведомства.

Отмечается, что инициирована процедура взыскания активов российского предпринимателя Гамзалова Станислава Джахпаровича в пользу государства.

Речь идет о 25% от общего количества акций публичного акционерного общества "Крюковский вагоностроительный завод".

Взыскание этих активов происходит в рамках механизма принудительного изъятия имущества лиц, поддерживающих агрессию России против Украины.

"Гамзалов С.Д. является российским предпринимателем, владельцем ряда российских предприятий, осуществляющих материально-техническое обеспечение Российской Федерации в ее вооруженной агрессии против Украины. В частности, ими осуществляется снабжение товаров для предприятий, задействованных в военно-промышленном комплексе РФ", – сообщает Минюст.

Ранее Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) несколько раз искало управляющего для 25% акций в ПАО "Крюковский вагоностроительный завод".

О ПАО "Крюковский вагоностроительный завод"

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" - одно из крупнейших и старейших машиностроительных предприятий в Украине, специализирующееся на производстве транспортных средств, в первую очередь железнодорожного подвижного состава. Предприятие находится в Кременчуге Полтавской области.

В начале июня 2022 года на Крюковском вагонзаводе прошли обыски по делу по статье 110-2 Уголовного кодекса (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Заявлялось, что речь идет о якобы выводе в Россию средств, которые могут использоваться для финансирования российской армии.

При этом 25% предприятий, принадлежащих российскому бизнесмену Станиславу Гамзалову, были арестованы и переданы АРМА. На самом заводе, однако, обвинение в его адрес тогда опровергли .

Эти акции в 2012 году приобрела подконтрольная Гамзалову австрийская компания OW Capital Management. Они были арестованы в мае 2022 года в рамках уголовного производства о выводе 192,9 млн грн в Россию из-за ряда убыточных контрактов. В прошлом году АРМА уже искала управляющего.

В январе 2023 года появилась информация, что на 25% Крюковского вагонозавода претендует "Укрзалізниця" .