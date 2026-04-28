Цены на бензин и дизельное топливо: будет ли стоимость выше 100 грн за литр на украинских АЗС

Взлетит ли цена горючего до 100 грн за литр / Depositphotos

Стоимость горючего по 100 грн за литр не ожидается, а высокая конкуренция между сетями АЗС в Украине не дает возможности для спекуляций.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, передает УНИАН.

Он отметил, что сценарий стоимости горючего на украинских АЗС выше 100 грн действительно был возможен в период пиковых мировых цен.

"Тогда действительно такая перспектива была абсолютно реальна. Потому что оптовая цена была 92 гривны. С учетом транспорта, расходов заправочной станции и любого заработка, 100 гривен было вполне реальным прогнозом", – отметил Куюн.

При этом он подчеркнул, что ситуация изменилась, а оптовая цена снизилась до примерно 80 грн, и соответственно на АЗС горючее стоит в пределах 87-88 грн за литр.

"Если цена мировая снова поднимется до 1 500 долларов за тонну, тогда снова будем об этом говорить. Пока таких ожиданий нет", - подчеркнул эксперт.

Спекуляции на рынке невозможны

Куюн убежден, что спекуляции на рынке практически невозможны из-за очень высокой конкуренции.

"Концентрация заправочных станций на тысячу автомобилей, я думаю, что одна из самых высоких в мире. И соответственно это создает конкуренцию, когда вынуждены за каждый литр сети бороться. Соответственно, завысить цены здесь просто невозможно, потому что сразу, как только ты попробуешь это сделать, куча есть станций, которые этого делать не будут – соответственно, заберут просто".

Напомним, несмотря на рост мировых цен на нефть из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, украинский рынок горючего демонстрирует стабильность с тенденцией к удешевлению. Благодаря внутреннему профициту и равновесию на европейских рынках оптовые и розничные цены на бензин, дизель и автогаз в Украине преимущественно снижаются, а эксперты пока не прогнозируют резких ценовых скачков на отечественных АЗС.

Автор:
Светлана Манько