Ціни на бензин та дизельне пальне: чи буде вартість вище 100 грн за літр на українських АЗС

Вартість пального по 100 грн за літр наразі не очікується, а висока конкуренція між мережами АЗС в Україні не дає можливості для спекуляцій.

Як пише Delo.ua, про це повідомив повідомив директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн, передає УНІАН.

Він зауважив, що сценарій вартості пального на українських АЗС вище 100 грн справді був можливий у період пікових світових цін.

"Тоді дійсно така перспектива була абсолютно реальна. Тому що оптова ціна була 92 гривні. З урахуванням транспорту, витрат заправної станції і хоч якогось заробітку, 100 гривень було цілком реальним прогнозом", – зазначив Куюн.

При цьому він підкреслив, що наразі ситуація змінилася, а оптова ціна знизилася до приблизно 80 грн, і відповідно на АЗС пальне коштує в межах 87-88 грн за літр.

"Якщо ціна світова знову підніметься до 1 500 доларів за тонну, тоді знову будемо про це говорити. Наразі таких очікувань немає", – наголосив експерт.

Спекуляції на ринку неможливі

Куюн переконаний, що спекуляції на ринку практично неможливі через дуже високу конкуренцію.

"Концентрація заправних станцій на тисячу автомобілів, я думаю, що одна з найвищих в світі. І відповідно це створює конкуренцію, коли вимушені за кожен літр мережі боротися. Відповідно, завищити ціни тут просто неможливо, тому що одразу, як тільки ти спробуєш це зробити, купа є станцій, які цього робити не будуть – відповідно, заберуть просто твого споживачів", – констатував Куюн.

Нагадаємо, попри зростання світових цін на нафту через загострення конфлікту на Близькому Сході, український ринок пального демонструє стабільність із тенденцією до здешевлення. Завдяки внутрішньому профіциту та рівновазі на європейських ринках, гуртові та роздрібні ціни на бензин, дизель і автогаз в Україні переважно знижуються, а експерти поки що не прогнозують різких цінових стрибків на вітчизняних АЗС.