АЗС зобов'язали знижувати ціни на пальне при здешевленні нафти

Павло Кириленко
Голова АМКУ Павло Кириленко / АМКУ

Антимонопольний комітет України порекомендував найбільшим операторам мереж АЗС дотримуватися правил формування ціноутворень на пальне.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.

За його словами, регулятор рекомендував оператором мереж АЗС забезпечити формування та зміну роздрібних цін на бензин, дизельне пальне та скраплений газ на підставі об’єктивних економічних факторів, зокрема враховуючи ринкові коливання вартості їх закупівлі, та на умовах дотримання законодавства про захист економічної конкуренції.

Кириленко зауважив, що ситуація на ринку є мінливою, тому вартість пального має формуватися з урахуванням реальних економічних чинників. Він наголосив, що ціни на нафту не лише зростають, а й знижуються, тож українські АЗС повинні оперативно реагувати і на такі зміни.

Відповідні рекомендації АМКУ надав найбільшим операторам мереж АЗС під час засідання. Вони зумовлені тим, що з 28 лютого в Україні розпочалося стрімке зростання цін на пальне на тлі підвищення світових цін на нафту, що викликало значне суспільне занепокоєння.

Водночас у регуляторі підкреслюють, що надані рекомендації є обов’язковими для розгляду, а оператори АЗС мають протягом 10 днів надати АМКУ обґрунтовану відповідь про вжиті заходи.

Стрибок цін на АЗС

Нагадаємо, ще на початку березня АМКУ розпочав контроль на ринку нафтопродуктів після того, як в мережах АЗС спостерігалося істотне зростання цін на пальне.

Регулятор направив вимоги до найбільших паливних мереж, щоб застерегти їх від безпідставного підняття цін та оперативно з’ясувати всі причини та передумови їх зростання.

У квітні під час виступу у Верховній Раді Кириленко розповідав, що жодних доказів змови учасників ринку щодо підвищення цін наразі не зафіксовано. Водночас усі оператори повідомляють про зниження обсягів продажів і рентабельності, що, за їхніми словами, створює зацікавленість у зниженні цін.

Він пояснив, що на ситуацію на ринку вплинули одразу кілька факторів, зокрема зростання світових цін на нафтопродукти, ускладнення логістики, коливання валютного курсу та збільшення витрат на постачання й митні платежі.

Світове зниження цін на нафтопродукти вже відобразилося на українському роздрібному ринку, тому оператори АЗС поступово змінюють цінники у бік зменшення. Дизельне пальне дешевшає активніше, тоді як ціни на бензин знижуються стриманіше, а вартість скрапленого газу змінюється повільно. 

Автор:
Світлана Манько