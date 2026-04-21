Українські мережі АЗС почали поступово знижувати ціни на пальне: причини та прогноз

Світове зниження цін на нафтопродукти відобразилося на українському роздрібному ринку, тому оператори АЗС поступово змінюють цінники у бік зменшення. Дизельне пальне дешевшає активніше, тоді як ціни на бензин знижуються стриманіше, а вартість скрапленого газу змінюється повільно.

Як пише Delo.ua, про це інформує Еnkorr.

Світовий ринок

З 13 по 17 квітня середня вартість бензину в Європі знизилася на 79 доларів за тонну (3,10 грн/л), а дизелю — на 235 доларів за тонну (10,40 грн/кг). Ф’ючерси на газойль на Лондонській біржі просіли в середньому на 190 доларів за тонну (8,40 грн/л), хоча станом на 20 квітня, на тлі побоювань щодо конфлікту між США та Іраном, ціни зросли на 54 долари за тонну (1082,00 долари за тонну).

Гуртові ціни

Згідно з даними Консалтингової групи "А-95", з 13 по 20 квітня середня гуртова вартість дизелю знизилася на 4,78 грн/л до 83,51 грн/л, бензину А-95 — на 0,93 грн/л до 66,24 грн/л, а скрапленого газу — на 2940 грн за тонну (1,60 грн/л) до 77500 грн за тонну (41,85 грн/л).

Стримуючим фактором для зниження цін став валютний курс, оскільки за тиждень долар подорожчав на 0,54 грн, а євро — на 0,87 грн, що додало до вартості бензину 0,90 грн/л, дизелю — 1,10 грн/л, а LPG — 0,57 грн/л.

Ціни на АЗС

Роздрібні ціни відреагували на зміни стримано: дизель здешевшав на 0,60 грн/л до 89,92 грн/л, бензин — на 0,42 грн/л до 72,71 грн/л, а скраплений газ — на 0,05 грн/л до 48,99 грн/л. Зниженню цін завадили наявні запаси, надходження дорожчого ресурсу та низька маржинальність, проте це дозволило мережам відновити позитивний спред між гуртом та роздробом.

Основні зміни на АЗС відбулися після вихідних. Мережі ОККО та WOG знизили ціну на дизель на 2 грн/л до 91,90 грн/л та бензин на 1 грн/л до 75,90 грн/л. KLO знизило ціну на дизель на 1 грн/л до 89,90 грн/л, "Укрнафта" — теж на 1 грн/л до 88,50 грн/л.

UPG знизила ціну на дизель на 2 грн/л до 89,00 грн/л, Parallel зменшила вартість дизелю на 2 грн/л до діапазону 87,49-92,49 грн/л та бензину на 1 грн/л до діапазону 72,49-72,99 грн/л. Найсуттєвіше зниження зафіксовано у мережі Chipo, де дизель подешевшав на 2,45 грн/л до 89,42 грн/л, а бензин — на 4,28 грн/л до 71,60 грн/л.

Деякі мережі, навпаки, підвищили ціни на газ, зокрема Neftek до 49,99 грн/л та EURO5 до 49,90 грн/л.

Прогноз

Аналітики зазначають, що "найближчими днями залишатиметься зовнішній ринок: у разі стабілізації або подальшого зниження котирувань більшість мереж буде змушена продовжити перегляд цін". Темпи зниження залежатимуть від реалізації дорогих залишків пального та рівня відновлення маржинальності.

Нагадаємо, у роздрібному секторі за 16 та 17 квітня ціна бензину А-95 та дизеля зменшилася на 14 коп./л (до 73,01 грн/л та 91,25 грн/л відповідно). Вартість автогазу знизилася на 3 коп./л до рівня 49,13 грн/л.