Украинские сети АЗС начали постепенно снижать цены на топливо: причины и прогноз

Мировое понижение цен на нефтепродукты отразилось на украинском розничном рынке, поэтому операторы АЗС постепенно меняют ценники в сторону уменьшения. Дизельное топливо дешевеет активнее, в то время как цены на бензин снижаются более сдержанно, а стоимость сжиженного газа меняется медленно.

Мировой рынок

С 13 по 17 апреля средняя стоимость бензина в Европе снизилась на 79 долларов за тонну (3,10 грн/л), а дизеля - на 235 долларов за тонну (10,40 грн/кг). Фьючерсы на газойль на Лондонской бирже просели в среднем на 190 долларов за тонну (8,40 грн/л), хотя по состоянию на 20 апреля, на фоне опасений по поводу конфликта между США и Ираном, цены выросли на 54 доллара за тонну (1082,00 доллара за тонну).

Оптовые цены

Согласно данным Консалтинговой группы "А-95", с 13 по 20 апреля средняя оптовая стоимость дизеля снизилась на 4,78 грн/л до 83,51 грн/л, бензина А-95 - на 0,93 грн/л до 66,24 грн/л, а сжиженного газа - на 2940 грн за тонну тонну (41,85 грн/л).

Сдерживающим фактором для снижения цен стал валютный курс, поскольку за неделю доллар подорожал на 0,54 грн, а евро – на 0,87 грн, что прибавило к стоимости бензина 0,90 грн/л, дизеля – 1,10 грн/л, а LPG – 0,57 грн/л.

Цены на АЗС

Розничные цены отреагировали на изменения сдержанно: дизель подешевел на 0,60 грн/л до 89,92 грн/л, бензин – на 0,42 грн/л до 72,71 грн/л, а сжиженный газ – на 0,05 грн/л до 48,99 грн/л. Снижению цен помешали имеющиеся запасы, поступление более дорогого ресурса и низкая маржинальность, однако это позволило сетям восстановить позитивный спрэд между группой и розницей.

Основные изменения на АЗС произошли после выходных. Сети ОККО и WOG снизили цену на дизель на 2 грн/л до 91,90 грн/л и бензин на 1 грн/л до 75,90 грн/л. KLO снизило цену на дизель на 1 грн/л до 89,90 грн/л, "Укрнефть" - тоже на 1 грн/л до 88,50 грн/л.

UPG снизила цену на дизель на 2 грн/л до 89,00 грн/л, Parallel снизила стоимость дизеля на 2 грн/л до диапазона 87,49-92,49 грн/л и бензина на 1 грн/л до диапазона 72,49-72,99 грн/л. Существенное снижение зафиксировано в сети Chipo, где дизель подешевел на 2,45 грн/л до 89,42 грн/л, а бензин — на 4,28 грн/л до 71,60 грн/л.

Некоторые сети, напротив, повысили цены на газ, в том числе Neftek до 49,99 грн/л и EURO5 до 49,90 грн/л.

Прогноз

Аналитики отмечают, что "в ближайшие дни будет оставаться внешний рынок: в случае стабилизации или дальнейшего снижения котировок большинство сетей будут вынуждены продолжить пересмотр цен". Темпы понижения будут зависеть от реализации дорогостоящих остатков горючего и уровня восстановления маржинальности.

Напомним, в розничном секторе за 16 и 17 апреля цена бензина А-95 и дизеля снизилась на 14 коп./л (до 73,01 грн/л и 91,25 грн/л соответственно). Стоимость автогаза снизилась на 3 коп./л до уровня 49,13 грн/л.