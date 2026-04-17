Горючее начало дешеветь, но не на всех АЗС: как снизились цены на бензин, дизель и автогаз

С 13 по 17 апреля в Украине отмечено снижение стоимости горючего. Массовым назвать это явление пока нельзя, но тенденция будет усиливаться, если оптовые цены не вырастут.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Оптовые цены

Согласно данным мониторинга Консалтинговой группы "А-95", средняя оптовая стоимость бензина упала на 0,95 грн/л (66,22 грн/л), дизельного горючего - на 3,91 грн/л (84,38 грн/л), а сжиженного газа (LPG) - на 3 150 грн/т, грн/л), что составляет около 1,70 грн/л (41,74 грн/л)

Цены на АЗС

В розничном секторе за 16 и 17 апреля цена бензина А-95 и дизеля снизилась на 14 коп./л (до 73,01 грн/л и 91,25 грн/л соответственно). Стоимость автогаза снизилась на 3 коп./л до уровня 49,13 грн/л.

Отдельные сети АЗС провели более существенную корректировку:

UPG, Chipo и "Авантаж 7" снизили цену на дизель на 1 грн/л (до 91 грн/л, 91,87 грн/л и 89,95 грн/л соответственно);

RLS в Кривом Роге снизила стоимость на 40 коп./л (89,50 грн/л);

Chipo снизило цену на бензин на 4,28 грн/л (до 71,60 грн/л);

"БРСМ-Нефть" в Днепропетровской области опустила цену на А-95 на 1 грн/л (68,99 грн/л).

В конце недели начала снижаться стоимость сжиженного газа. Сети BVS, Ovis и Marshal (в Сумской области) установили цены на уровне 47,90 грн/л, 48,99 грн/л и 47,99 грн/л. "Катрал" и "Автотранс" снизили стоимость ресурса на 11–50 коп./л.

Большие сети АЗС сохраняют предварительные цены из-за наличия остатков горючего, закупленного по более высокой стоимости. Показатель спреда (разницы между оптом и розницей) по состоянию на 17 апреля составил:

6,87 грн/л на дизеле;

6,79 грн/л на бензине;

7,39 грн/л на газ.

Последнее значение для автогаза является наибольшим с февраля 2023 года.

Прогноз аналитиков

Аналитики отмечают, что потенциал для дальнейшего снижения розничных цен сохраняется при стабильности внешних котировок.

Более активной корректировке стел препятствуют дорогостоящие остатки ресурса, сформированные во время ценового пика, а также апрельские объемы, законтрактованные сетями-импортерами по более высоким ценам.

Ранее сообщалось, что в АЗС могут начать "войну за клиента" и снизить цены на горючее в пределах одной гривны за литр. Несмотря на недавний рост стоимости, сети готовятся к акционным предложениям, чтобы вернуть водителей, перешедших в государственную "Укрнафту" через более привлекательные ценники.