Пальне почало дешевшати, але не на всіх АЗС: як знизились ціни на бензин, дизель та автогаз

З 13 по 17 квітня в Україні зафіксовано зниження вартості пального. Масовим назвати це явище поки не можна, але тенденція буде посилюватись, якщо гуртові ціни не почнуть зростати.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Гуртові ціни

Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи "А-95", середня гуртова вартість бензину впала на 0,95 грн/л (66,22 грн/л), дизельного пального — на 3,91 грн/л (84,38 грн/л), а скрапленого газу (LPG) — на 3 150 грн/т, що становить близько 1,70 грн/л (41,74 грн/л).

Ціни на АЗС

У роздрібному секторі за 16 та 17 квітня ціна бензину А-95 та дизеля зменшилася на 14 коп./л (до 73,01 грн/л та 91,25 грн/л відповідно). Вартість автогазу знизилася на 3 коп./л до рівня 49,13 грн/л.

Окремі мережі АЗС провели більш суттєве коригування:

UPG, Chipo та "Авантаж 7" знизили ціну на дизель на 1 грн/л (до 91 грн/л, 91,87 грн/л та 89,95 грн/л відповідно);

RLS у Кривому Розі зменшила вартість на 40 коп./л (89,50 грн/л);

Chipo знизила ціну на бензин на 4,28 грн/л (до 71,60 грн/л);

"БРСМ-Нафта" у Дніпропетровській області опустила ціну на А-95 на 1 грн/л (68,99 грн/л).

Наприкінці тижня почала знижуватися вартість скрапленого газу. Мережі BVS, Ovis та Marshal (у Сумській області) встановили ціни на рівні 47,90 грн/л, 48,99 грн/л та 47,99 грн/л. "Катрал" та "Автотранс" зменшили вартість ресурсу на 11–50 коп./л.

Великі мережі АЗС наразі зберігають попередні ціни через наявність залишків пального, закупленого за вищою вартістю. Показник спреду (різниці між гуртом та роздрібом) станом на 17 квітня склав:

6,87 грн/л на дизелі;

6,79 грн/л на бензині;

7,39 грн/л на газу.

Останнє значення для автогазу є найбільшим з лютого 2023 року.

Прогноз аналітиків

Аналітики зазначають, що потенціал для подальшого зниження роздрібних цін зберігається за умови стабільності зовнішніх котирувань.

Більш активному коригуванню стел перешкоджають дорогі залишки ресурсу, сформовані під час цінового піку, а також квітневі обсяги, законтрактовані мережами-імпортерами за вищими цінами.

Раніше повідомлялося, що українські АЗС можуть розпочати "війну за клієнта" та знизити ціни на пальне в межах однієї гривні за літр. Попри нещодавнє зростання вартості, мережі готуються до акційних пропозицій, аби повернути водіїв, які перейшли до державної "Укрнафти" через привабливіші цінники.