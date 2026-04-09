Скільки коштує 100 км пробігу у квітні: бензин, дизель, електро та LPG

Частка гібридних автомобілів в Україні зростає
Різке зростання цін на нафтопродукти у першому та на початку другого кварталу 2026 року суттєво змінило структуру витрат на експлуатацію автомобілів. Інститут досліджень авторинку провів порівняльний техніко-економічний розрахунок вартості 100 км пробігу для різних типів силових установок на базі Volkswagen Golf VII (Facelift, 2017–2020).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ІДА.

Модель обрана як універсальна платформа, що має бензинові, дизельні та електричні версії, а також поширені модифікації з газобалонним обладнанням, що дозволяє порівнювати показники в максимально близьких умовах експлуатації.

У розрахунках використано фактичні показники витрати пального та енергії у змішаному циклі. Для електромобіля e-Golf середнє споживання становить 17,5 кВт•год на 100 км із урахуванням втрат та роботи допоміжних систем. Бензиновий двигун 1.4 TSI споживає близько 7 літрів на 100 км, дизель 1.6 TDI — 5,5 літра, а версія з ГБО (1.6 MPI) — 10,5 літра газу та додатково 0,4 літра бензину.

За розрахунками, на тлі цін квітня 2026 року LPG більше не демонструє статус найдешевшого виду пального. Вартість пробігу на газі наблизилася до бензинового рівня, а економічна перевага значною мірою залежить від умов експлуатації та річного пробігу.

Дизельні автомобілі також втратили частину конкурентної переваги через високу вартість пального. Різниця у витратах між дизелем і бензином скоротилася до приблизно 16 грн на 100 км, що ставить під сумнів економічну доцільність дизельних авто в приватному сегменті з урахуванням вищих витрат на обслуговування.

Найбільш економним варіантом залишаються електромобілі, але лише за умови заряджання від побутової мережі. У такому випадку різниця у вартості пробігу з авто з ДВЗ може сягати 12–14 разів. Водночас при використанні публічних швидкісних зарядних станцій економічна перевага електромобіля суттєво зменшується.

У дослідженні враховувалися лише прямі витрати на енергоносії, без амортизації, страхування, технічного обслуговування та інших супутніх витрат.

Автор:
Тетяна Гойденко