AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Сколько стоит 100 км пробега в апреле: бензин, дизель, электро и LPG

Доля гибридных автомобилей в Украине растет
Сколько стоит 100 км пробега в апреле

Резкий рост цен на нефтепродукты в первом и начале второго квартала 2026 года существенно изменил структуру затрат на эксплуатацию автомобилей. Институт исследований авторынка провел сравнительный технико-экономический расчет стоимости 100 км пробега для разных типов силовых установок на базе Volkswagen Golf VII (Facelift, 2017–2020).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ИИА.

Модель выбрана в качестве универсальной платформы, имеющей бензиновые, дизельные и электрические версии, а также распространенные модификации с газобаллонным оборудованием, что позволяет сравнивать показатели в максимально близких условиях эксплуатации.

В расчетах использованы фактические показатели расхода топлива и энергии в смешанном цикле. Для электромобиля e-Golf среднее потребление составляет 17,5 кВтч на 100 км с учетом потерь и работы вспомогательных систем. Бензиновый двигатель 1.4 TSI потребляет около 7 литров на 100 км, дизель 1.6 TDI – 5,5 литра, а версия с ГБО (1.6 MPI) – 10,5 литра газа и дополнительно 0,4 литра бензина.

По расчетам, на фоне цен в апреле 2026 года LPG больше не демонстрирует статус самого дешевого вида горючего. Стоимость пробега на газе приблизилась к бензиновому уровню, а экономическое преимущество в значительной степени зависит от условий эксплуатации и годового пробега.

Дизельные автомобили также потеряли часть конкурентного преимущества из-за высокой стоимости топлива. Разница в расходах между дизелем и бензином сократилась до примерно 16 грн. на 100 км, что ставит под сомнение экономическую целесообразность дизельных авто в частном сегменте с учетом более высоких затрат на обслуживание.

Наиболее экономичным вариантом остаются электромобили, но только при зарядке от бытовой сети. В таком случае разница в стоимости пробега с ДВС может достигать 12–14 раз. При использовании публичных скоростных зарядных станций экономическое преимущество электромобиля существенно уменьшается.

В исследовании учитывались только прямые затраты на энергоносители, без амортизации, страхования, технического обслуживания и других сопутствующих затрат.

Автор:
Татьяна Гойденко