АЗС обязали снижать цены на горючее при удешевлении нефти

Антимонопольный комитет Украины порекомендовал крупнейшим операторам сетей АЗС соблюдать правила формирования ценообразований на горючее.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава АМКУ Павел Кириленко.

По его словам, регулятор рекомендовал операторам сетей АЗС обеспечить формирование и изменение розничных цен на бензин, дизельное горючее и сжиженный газ на основании объективных экономических факторов, в частности, учитывая рыночные колебания стоимости их закупки, и на условиях соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции.

Кириленко отметил, что ситуация на рынке изменчива, поэтому стоимость горючего должна формироваться с учетом реальных экономических факторов. Он подчеркнул, что цены на нефть не только растут, но и снижаются, поэтому украинские АЗС должны оперативно реагировать и на такие изменения.

Соответствующие рекомендации АМКУ предоставил крупнейшим операторам сетей АЗС во время заседания. Они обусловлены тем, что с 28 февраля в Украине начался стремительный рост цен на горючее на фоне повышения мировых цен на нефть, что вызвало значительную общественную обеспокоенность.

В то же время в регуляторе подчеркивают, что предоставленные рекомендации обязательны для рассмотрения, а операторы АЗС должны в течение 10 дней предоставить АМКУ обоснованный ответ о принятых мерах.

Прыжок цен на АЗС

Напомним, еще в начале марта АМКУ приступил к контролю на рынке нефтепродуктов после того, как в сетях АЗС наблюдался существенный рост цен на топливо.

Регулятор направил требования к крупнейшим топливным сетям, чтобы обезопасить их от безосновательного поднятия цен и оперативно выяснить все причины и предпосылки их роста.

В апреле во время выступления в Верховной Раде Кириленко рассказывал, что никаких доказательств сговора участников рынка по повышению цен пока не зафиксировано. В то же время, все операторы сообщают о снижении объемов продаж и рентабельности, что, по их словам, создает заинтересованность в снижении цен.

Он пояснил, что на ситуацию на рынке повлияли сразу несколько факторов, в том числе рост мировых цен на нефтепродукты, усложнение логистики, колебания валютного курса и увеличение расходов на поставки и таможенные платежи.

Мировое понижение цен на нефтепродукты уже отразилось на украинском розничном рынке, поэтому операторы АЗС постепенно меняют ценники в сторону уменьшения. Дизельное топливо дешевеет активнее, в то время как цены на бензин снижаются более сдержанно, а стоимость сжиженного газа меняется медленно.