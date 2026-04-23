В Украине могут исчезнуть десятки АЗС: названа причина

Почему небольшие сети АЗС могут исчезнуть / Depositphotos

Энергетический кризис на фоне войны Израиля и США против Ирана и возможное закрытие Ормузского пролива может ускорить сокращение количества АЗС в Украине. На рынке ожидается дальнейшая консолидация и уменьшение числа малых сетей.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил CEO сети WOG Андрей Пивоварский в интервью LIGA.net.

В Украине станет меньше АЗС

По его словам, процесс консолидации на рынке уже продолжается в последние годы, однако нынешний кризис может его существенно ускорить.

Пивоварский отметил, что в мире сети АЗС обычно связаны с нефтеперерабатывающими компаниями. В Украине же ситуация иная: переработкой нефти занимается фактически только государственная "Укрнафта", в то время как большинство сетей работают в формате классического ритейла.

Он также обозначил возможные изменения структуры рынка:

  • количество мелких сетей будет постепенно уменьшаться;
  • модель с десятками мини-сетей, связанных с ФЛПами, будет исчезать;
  • рынок может сформироваться около 10 крупных системных операторов;
  • конкуренция между основными игроками усилится;
  • часть уже построенных, но неконкурентных АЗС будет оставаться закрытой или нуждаться в решениях по дальнейшему использованию.

По словам Пивоварского, в Украине уже сейчас много автозаправочных комплексов, которые годами не работают, что свидетельствует о перенасыщении рынка и потребности в его структурных изменениях.

Заметим, резкие колебания на мировом нефтяном рынке — от обвала почти на 10% до новой угрозы роста из-за ситуации вокруг Ормузского пролива уже начали отражаться на ценах в Украине. Несмотря на геополитическое напряжение, горючее в группе демонстрирует понижение, а на АЗС после длительного подорожания наметился тренд на удешевление. В то же время, рынок остается уязвимым к новостям, что формирует потенциал как для дальнейшего падения, так и для нового витка роста цен.

Детальнее о том, какими будут цены на бензин и дизель в Украине на этой неделе, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько