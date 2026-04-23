- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Украине могут исчезнуть десятки АЗС: названа причина
Энергетический кризис на фоне войны Израиля и США против Ирана и возможное закрытие Ормузского пролива может ускорить сокращение количества АЗС в Украине. На рынке ожидается дальнейшая консолидация и уменьшение числа малых сетей.
Как пишет Delo.ua, об этом заявил CEO сети WOG Андрей Пивоварский в интервью LIGA.net.
В Украине станет меньше АЗС
По его словам, процесс консолидации на рынке уже продолжается в последние годы, однако нынешний кризис может его существенно ускорить.
Пивоварский отметил, что в мире сети АЗС обычно связаны с нефтеперерабатывающими компаниями. В Украине же ситуация иная: переработкой нефти занимается фактически только государственная "Укрнафта", в то время как большинство сетей работают в формате классического ритейла.
Он также обозначил возможные изменения структуры рынка:
- количество мелких сетей будет постепенно уменьшаться;
- модель с десятками мини-сетей, связанных с ФЛПами, будет исчезать;
- рынок может сформироваться около 10 крупных системных операторов;
- конкуренция между основными игроками усилится;
- часть уже построенных, но неконкурентных АЗС будет оставаться закрытой или нуждаться в решениях по дальнейшему использованию.
По словам Пивоварского, в Украине уже сейчас много автозаправочных комплексов, которые годами не работают, что свидетельствует о перенасыщении рынка и потребности в его структурных изменениях.
Заметим, резкие колебания на мировом нефтяном рынке — от обвала почти на 10% до новой угрозы роста из-за ситуации вокруг Ормузского пролива уже начали отражаться на ценах в Украине. Несмотря на геополитическое напряжение, горючее в группе демонстрирует понижение, а на АЗС после длительного подорожания наметился тренд на удешевление. В то же время, рынок остается уязвимым к новостям, что формирует потенциал как для дальнейшего падения, так и для нового витка роста цен.
Детальнее о том, какими будут цены на бензин и дизель в Украине на этой неделе, читайте в материале Delo.ua.