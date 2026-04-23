В Україні можуть зникнути десятки АЗС: названо причину

Енергетична криза на тлі війни Ізраїлю та США проти Ірану і можливого закриття Ормузької протоки може прискорити скорочення кількості АЗС в Україні. На ринку очікується подальша консолідація та зменшення числа малих мереж.

Як пише Delo.ua, про це заявив CEO мережі WOG Андрій Пивоварський в інтерв’ю LIGA.net.

В Україні стане менше АЗС

За його словами, процес консолідації на ринку вже триває останні роки, однак нинішня криза може його суттєво прискорити.

Пивоварський зазначив, що у світі мережі АЗС зазвичай пов’язані з нафтопереробними компаніями. В Україні ж ситуація інша: переробкою нафти займається фактично лише державна "Укрнафта", тоді як більшість мереж працюють у форматі класичного ритейлу.

Він також окреслив можливі зміни структури ринку:

кількість дрібних мереж поступово зменшуватиметься;

модель із десятками мінімереж, пов’язаних із ФОПами, зникатиме;

ринок може сформуватися навколо приблизно 10 великих системних операторів;

конкуренція між основними гравцями посилиться;

частина вже збудованих, але неконкурентних АЗС залишатиметься закритою або потребуватиме рішень щодо подальшого використання.

За словами Пивоварського, в Україні вже зараз є чимало автозаправних комплексів, які роками не працюють, що свідчить про перенасичення ринку та потребу в його структурних змінах.

Зауважимо, різкі коливання на світовому нафтовому ринку — від обвалу майже на 10% до нової загрози зростання через ситуацію навколо Ормузької протоки - вже почали відбиватися на цінах в Україні. Попри геополітичну напругу, пальне в гурті демонструє зниження, а на АЗС після тривалого подорожчання намітився тренд на здешевлення. Водночас ринок залишається вразливим до новин, що формує потенціал як для подальшого падіння, так і для нового витка зростання цін.

