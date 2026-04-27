Нафта знову дорожчає через ескалацію конфлікту на Близькому Сході: якими будуть ціни на українських АЗС

Попри стрімке зростання світових цін на нафту через загострення конфлікту на Близькому Сході, український ринок пального демонструє стабільність із тенденцією до здешевлення. Завдяки внутрішньому профіциту та рівновазі на європейських ринках, гуртові та роздрібні ціни на бензин, дизель і автогаз в Україні переважно знижуються, а експерти поки що не прогнозують різких цінових стрибків на вітчизняних АЗС.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту виросли на тлі побоювань щодо ескалації конфлікту на Близькому Сході. Іран захопив вантажне судно в Ормузькій протоці, а в Тегерані спрацювала ППО. Контроль Ірану над Ормузькою протокою залишається критичним чинником для енергетичної безпеки, оскільки через цей маршрут проходить близько 20% світового експорту нафти та зрідженого газу.

Станом на вечір п'ятниці, 24 квітня, від початку торгів ф’ючерси еталонної марки Brent на травень здорожчали на $0,26 за барель, або на 0,25% — до $105,3 за барель. Травневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate знизилися на $1,45, або на 1,51% — до $94,4 за барель. Загалом за минулий тиждень Brent додала у ціні понад 17%, а WTI — більше 15%, що стало одним із найбільш значних показників тижневого зростання з моменту початку бойових дій в Ірані.

Експерти Haitong Futures припускають, що поточна пауза у бойових діях може бути лише підготовчим етапом до масштабного конфлікту. Якщо дипломатичні переговори не принесуть результату до кінця квітня, ціни на енергоносії можуть встановити нові річні рекорди.

Ціни на бензин та дизель завмерли в очікуванні розвитку подій в Ірані

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", на минулому тижні дизпальне в гурті суттєво здешевшало. Станом на вечір п'ятниці, 24 квітня, порівняно з 17 квітня, середня ціна дизпалива в Україні знизилась на 1,94 грн/л — до 82,61 грн/л. Порівняно з 22 квітня, падіння склало 7 коп./л.

Котирування газойлю (основної сировини для виготовлення дизпального) на Лондонській біржі 24 квітня від початку торгів підвищилися на $30,75/т — до $1243,50/т. На валютному ринку фіксуються односпрямовані зміни: курс долара впав до 43,94 грн (–0,18 грн), а євро – до 51,38 грн (–0,53 грн), згідно з даними Національного банку. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Тим часом гуртовий ринок бензину А‑95 демонстрував помірне зростання. Станом на 24 квітня, порівняно з 17 квітня, середня гуртова ціна бензину в Україні зросла на 41 коп./л. Порівняно з 22 квітня, зростання склало 37 коп./л.

Котирування в Європейському Союзі напередодні, 23 квітня, також помірно росли. На північно-західному базисі Eurobob від початку торгів вони зросли на $19/т — до $1061/т - $1124/т відповідно. Водночас південний індикатор 95 (CIF Med) зріс на $14/т — до $1141/т.

На АЗС протягом 22-24 квітня переважало незначне зниження цін. У бензиновому сегменті найбільш помітне зниження зафіксовано в окремих мережах. В Ukrnafta А‑95+ подешевшав на 3,00 грн/л — до 69,90 грн/л. У BVS ціни знизилися в межах 1-2 грн/л, залежно від виду пального, у KLO та Marshal — приблизно на 1,00 грн/л. Водночас у Neftek зафіксовано підвищення цін на бензини та дизель у межах 1-2 грн/л. Окремо варто відзначити мережу Grand Petrol, де зафіксовано найбільш суттєве зниження цін серед операторів — у середньому на 5,00 грн/л по бензинах та дизелю. У великих мережах OKKO, WOG, SOCAR та UPG суттєвих змін не відбулося — ціни залишалися стабільними. Станом на вечір п'ятниці, 24 квітня, порівняно з 17 квітня, середня ціна бензину А-95 на українських АЗС знизилась на 34 коп./л — до 72,21 грн/л. Дизель на українських АЗС в середньому здешевшав на 2,46 грн/л — до 87,88 грн/л.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, український ринок зараз знаходиться в стані рівноваги, а ціни на АЗС відповідають котируванням дизпалива та бензину на європейських базисах. Гравці ринку спостерігають за перспективами перемовин між США та Іраном. За його словами, на цьому тижні ціни на пальне залишаться переважно незмінними .

Споживання газу низьке, а профіцит на ринку продовжує тиснути на ціни

За даними "Нафторинку", 24 квітня середня ціна на LPG доставкою по Україні знизилася на 967 грн/т, порівняно з 22 квітня, склавши 79 981 грн/т. Водночас вартість самовивозом за вказаний період обвалилася на 2 039 грн/т, досягнувши 75 680 грн/т.

Динаміка зменшення цін доставкою (на 0,8-2,7%) спостерігалася переважно у центральних та західних регіонах, де компанія "Полтава Газтрейд" знизила свій прайс за газ на 900-3 400 грн/т, пропонуючи у діапазоні 77 000-82 700 грн/т, залежно від області.

Водночас "Укрєвротрейд Оіл" знизила ціни на литовський газ та американський пропан на 600-1 000 грн/т і 400-900 грн/т, пропонуючи їх за 74 900-76 500 грн/т та 78 800-81 500 грн/т відповідно у Волинській області та Києві. В Одеській області оператор пропонував суміші за 71 000 грн/т ($922/т без податків) та 78 900 грн/т ($1051/т без податків) відповідно, що на 800-2 300 грн/т дешевше, ніж у середу.

Динаміку зниження цін самовивозом підтримали компанії "Газтрон Україна" та "Полтава Газтрейд", які знизили прайс на мікс (0,550-0,551 кг/м3) на 500-1 500 грн/т, пропонуючи його за 74 500-78 700 грн/т. У решти трейдерів вартість аналогічного ресурсу (0,545-0,551 кг/м3) зменшилася на 900-1 500 грн/т — до 74 900-77 000 грн/т.

На АЗС скраплений газ також продовжив тенденцію зниження, однак зміни були нерівномірними між мережами. У частини операторів ціни знижувалися, тоді як в окремих спостерігалися незначні підвищення. Найбільші падіння зафіксовано у мережах Avetra — 2,10 грн/л — до 47,50 грн/л, GO Group Oil — 2,01 грн/л — до 46,99 грн/л. Також помітно подешевшав газ у Grand Petrol та Ovis. Водночас у частини операторів відбулося підвищення: у Green Wave +1,90 грн/л — до 48,80 грн/л та Neftek на 1,00 грн/л — до 49,99 грн/л. Станом на вечір п'ятниці, 24 квітня, порівняно з 17 квітня, середня ціна автогазу на українських АЗС знизилась на 29 коп./л — до 48,67 грн/л.

За оцінкою засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, на цьому тижні пропан-бутан в гурті продовжить дешевшати через профіцит на внутрішньому ринку і через наростаючий надлишок на зовнішніх ринках, зокрема в ЄС. Проте зниження цін сповільниться, оскільки трейдери наближаються до точки собівартості пального. Тож зниження ціни на газ в гурті за тиждень може скласти в середньому 2 тис. грн/т. Тим часом роздріб також продовжить дешевшати активніше, а середня ціна пропан-бутану на цьому тижні може знизитися в межах 1 грн/л .

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 75,9 89,9 49,9 WOG 75,9 89,9 49,9 Socar 72,9 89,9 49,98 Motto 72,99 86,99 47,49 БРСМ-Нафта 69,99 86,79 47,49 UPG 71,9 85,9 48 UKRNAFTA 69,9 86,9 48,9

Дані: застосунки мереж АЗС.