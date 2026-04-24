Ціни на нафту перевищили 106 доларів через загострення навколо Ірану

Ціни на нафту підскочили через нову напруженість на Близькому Сході. Іран захопив вантажне судно в Ормузькій протоці, а в Тегерані спрацювала ППО. Ринок реагує на загрозу постачанням через стратегічно важливий регіон.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent продемонстрували зростання на 99 центів, досягнувши позначки 106,06 долара за барель.

Водночас нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 71 цент і торгується на рівні 96,56 долара.

Загалом за тиждень Brent додала у ціні понад 17%, а WTI — більше 15%, що стало одним із найбільш значних показників тижневого зростання з моменту початку бойових дій.

Вплив ситуації в Ормузькій протоці на логістику

Контроль Ірану над Ормузькою протокою залишається критичним чинником для енергетичної безпеки, оскільки через цей маршрут проходить близько 20% світового експорту нафти та зрідженого газу.

Будь-які збої в цьому регіоні загрожують різким скороченням пропозиції на світовому ринку.

Аналітики попереджають, що тривала нестабільність у протоці може призвести до виснаження світових запасів сирої нафти нижче сезонних мінімумів уже до початку літа.

Політичні прогнози

Президент США Дональд Трамп зазначив, що Іран міг використати двотижневе перемир'я для відновлення озброєння, проте запевнив у здатності американських військових швидко нейтралізувати загрозу.

Експерти Haitong Futures припускають, що поточна пауза у бойових діях може бути лише підготовчим етапом до масштабного конфлікту. Якщо дипломатичні переговори не принесуть результату до кінця квітня, ціни на енергоносії можуть встановити нові річні рекорди.

Нагадаємо, світове коливання цін на нафтопродукти вже відобразилося на українському роздрібному ринку, тому оператори АЗС поступово змінюють цінники у бік зменшення. Дизельне пальне дешевшає активніше, тоді як ціни на бензин знижуються стриманіше, а вартість скрапленого газу змінюється повільно.