Цены на нефть превысили 106 долларов из-за обострения вокруг Ирана

Цены на нефть подскочили из-за новой напряженности на Ближнем Востоке. Иран захватил грузовое судно в Ормузском проливе, а в Тегеране сработало ПВО. Рынок реагирует на угрозу поставок через стратегически важный регион.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent продемонстрировали рост на 99 центов, достигнув отметки 106,06 доллара за баррель.

В то же время нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 71 цент и торгуется на уровне 96,56 доллара.

В общей сложности за неделю Brent прибавила в цене более 17%, а WTI — более 15%, что стало одним из наиболее значительных показателей недельного роста с момента начала боевых действий.

Влияние ситуации в Ормузском проливе на логистику

Контроль Ирана над Ормузским проливом остается критическим фактором для энергетической безопасности, поскольку через этот маршрут проходит около 20% мирового экспорта нефти и сжиженного газа.

Любые сбои в этом регионе чреваты резким сокращением предложения на мировом рынке.

Аналитики предупреждают, что длительная нестабильность в проливе может привести к истощению мировых запасов сырой нефти ниже сезонных минимумов уже к началу лета.

Политические прогнозы

Президент США Дональд Трамп отметил, что Иран мог использовать двухнедельное перемирие для восстановления вооружения, однако заверил способность американских военных быстро нейтрализовать угрозу.

Эксперты Haitong Futures предполагают, что текущая пауза в боевых действиях может являться лишь подготовительным этапом к масштабному конфликту. Если дипломатические переговоры не принесут результата до конца апреля, цены на энергоносители могут установить новые годовые рекорды.

Напомним, мировое колебание цен на нефтепродукты уже отразилось на украинском розничном рынке, поэтому операторы АЗС постепенно меняют ценники в направлении уменьшения. Дизельное топливо дешевеет активнее, в то время как цены на бензин снижаются более сдержанно, а стоимость сжиженного газа меняется медленно.