Ціни на бензин у США наблизилися до чотирирічного максимуму: яка вартість пального на АЗС

Середня ціна на бензин у США зросла до найвищого рівня за останні чотири роки. Станом на 28 квітня вартість пального на заправках збільшилася на 7 центів ($0,02/л) до 4,18 долара за галон ($1,1/л). Це найбільше одноденне зростання за останній місяць.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Загалом з кінця лютого бензин подорожчав на 1,19 долара за галон ($0,3 за літр), що становить понад 40%.

Зростання цін зумовлене конфліктом на Близькому Сході, який ускладнив судноплавство через Ормузьку протоку. Через цей маршрут проходить близько 20% світових постачань нафти та газу. Сьюзен Белл, аналітик Rystad Energy, зауважила: "Тут взагалі не було жодного прогресу, і ціни на сиру нафту через це зростають".

Роздрібні торговці опинилися в складній ситуації, оскільки зростання вартості виробництва пального скоротило їхню маржу. Том Клоза, головний радник з питань енергетики Gulf Oil, зазначив, що середня маржа роздрібних торговців скоротилася приблизно на 30 центів (0,08 долара за літр) порівняно зі звичними показниками останніх п'яти років. За його словами: "У нас склалася ненормальна ситуація, коли багато з нещодавніх підвищених цін у квітні так і не потрапили на вулиці".

Ситуацію погіршують проблеми на нафтопереробних заводах. Нафтопереробний завод Вуд-Рівер в Іллінойсі (потужність 356 000 барелів на добу) перебуває на 45-денному технічному обслуговуванні. Завод Robinson в Іллінойсі (253 000 барелів на добу) також закритий на плановий ремонт до середини травня.

Крім того, на заводі в Вайтінгу, штат Індіана (440 000 барелів на добу), відбулася зупинка одного з переробних агрегатів через відключення електроенергії. За даними Rystad Energy, у квітні в США спостерігалися перебої у видобутку та переробці обсягом близько 820 000 барелів на добу.

Ринок пального в Україні

Попри зростання світових цін на нафту через загострення конфлікту на Близькому Сході, український ринок пального демонструє стабільність із тенденцією до здешевлення. Завдяки внутрішньому профіциту та рівновазі на європейських ринках, гуртові та роздрібні ціни на бензин, дизель і автогаз в Україні переважно знижуються, а експерти поки що не прогнозують різких цінових стрибків на вітчизняних АЗС.

Вартість пального по 100 грн за літр наразі не очікується, а висока конкуренція між мережами АЗС в Україні не дає можливості для спекуляцій.



За словами директора консалтингової компанії "А-95" Сергія Куюна, такий сценарій справді був можливий у період пікових світових цін: "Тоді дійсно така перспектива була абсолютно реальна. Тому що оптова ціна була 92 гривні. З урахуванням транспорту, витрат заправної станції і хоч якогось заробітку, 100 гривень було цілком реальним прогнозом".

Нагадаємо, 20 квітня міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що ціни на бензин, імовірно, досягли піку, проте можуть залишатися вище 3 доларів за галон (3,79 л) до наступного року. Урядовці прогнозують поступове зниження вартості пального після завершення конфлікту з Іраном.