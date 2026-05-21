Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами на фоне конфликта на Ближнем Востоке

В результате длительной войны на Ближнем Востоке мировые запасы сырой нефти и нефтепродуктов уменьшаются на 8,7 миллиона баррелей в день. Блокада Ормузского пролива со стороны США и Ирана обвалила общий экспорт топлива до 5% от нормы, а сокращение поставок авиационного топлива в Европу уже достигло 60%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

"Физические рынки продолжают усиливаться, поскольку оценочный экспорт нефти через пролив остается на очень низком уровне - 5% от нормы", - отмечают аналитики Goldman Sachs Group, имея в виду находящийся под двойной блокадой Ирана и США Ормузский водный путь.

Конфликт вызвал шок предложения на энергетических рынках. Государства координируют высвобождение нефти из стратегических резервов для сдерживания цен. Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол заявил об ускоренном сокращении коммерческих запасов и спрогнозировал "непредложенность" рынка к октябрю.

Две трети майского спада обусловлены падением объемов нефти на воде из-за опережения снижения импорта сокращением экспорта. Потоки авиационного топлива в Европу оказались на 60% ниже средних показателей 2025 года. В то же время, общий уровень запасов в годовом исчислении является стабильным благодаря резервам, накопленным за девять месяцев до войны.

В Китае зафиксировано снижение импорта из-за падения продаж местного топлива на 22% на фоне более слабой экономической активности. В США общенациональные запасы вместе со Стратегическим нефтяным резервом упали на 17,8 миллионов баррелей (около 2 829 950,22 кубических метров). Резервы на хабе в Кушинге, штат Оклахома, приближаются к минимальному технологическому уровню, хотя начало сезона путешествий в США должно поддержать спрос на бензин, дизель и авиационное топливо.

Фьючерсы на Brent торгуются около 106$ за баррель, что на 70% выше показателей начала года, но ниже военного пика в 126$.

Напомним , с ветовые цены на нефть снизились на 2% в начале азиатских торгов во вторник, 19 мая. Это произошло после заявления президента США Дональда Трампа о приостановлении запланированного нападения на Иран для проведения переговоров по прекращению войны на Ближнем Востоке.