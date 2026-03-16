Україна готується до відновлення роботи аеропортів: створено робочу групу

Міністерство розвитку громад та територій створило робочу групу з підготовки до відновлення роботи аеропортів.

Як пише Delo.ua, відповідний наказ підписав віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр Олексій Кулеба.

Головне завдання фахівців — розробити конкретні пропозиції щодо повернення цивільної авіації у повітряний простір України.

Окрему увагу приділять розробці механізмів захисту критичної інфраструктури аеропортів у нинішніх умовах.

Хто увійшов до складу

Очолив робочу групу заступник міністра Сергій Деркач. До обговорень залучатимуть представників профільних державних органів, місцевої влади та експертів галузі.

У складі групи працюватимуть керівники найбільших аеропортів країни, зокрема гендиректори аеропортів: генеральний директор ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" Олексій Дубревський; гендиректор ТОВ "Міжнародний аеропорт Київ" Володимир Кудак; генеральний директор ДП "Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького" Тетяна Романовська.

Також до складу робочої групи увійшли:

заступник директора Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності – начальник управління превентивної діяльності у сфері пожежної безпеки Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Батечко;

перший заступник голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Микола Бойко;

заступник командувача Повітряних сил Збройних сил України Павло Єлізаров;

перший заступник голови Державіаслужби Сергій Коршук;

завсектору авіаційної інфраструктури та перевезень Мінрозвитку Дмитро Кушпіль;

директор ДП "Украерорух" Андрій Ярмак.

Раніше повідомлялося, що аеропорт "Бориспіль" готовий відновити роботу одразу після ухвалення державного рішення про відкриття повітряного простору. Ключовим чинником залишається забезпечення безпеки польотів та відповідність стандартам авіаційної безпеки.

Україна наразі веде перемовини з європейськими авіаційними авіакомпаніями щодо відновлення авіасполучення, яке було призупинено по всій країні після вторгнення Росії у 2022 році.