Естонія виділяє майже 400 тисяч євро на зимову допомогу Україні

Естонія через неурядові організації виділяє близько 400 тисяч євро на підтримку українців, які взимку залишаються без електроенергії та опалення. Кошти спрямують на роботу мобільних кризових центрів і пунктів евакуації.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Зимова допомога Україні

За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни, виділені кошти спрямують на фінансування мобільних кризових центрів, а також центрів евакуації та транзиту. Допомога має забезпечити підтримку людям, які змушені переживати зиму без електроенергії та опалення за температур до –20 °C і нижче.

Цахкна наголосив, що тисячі українських родин, зокрема з дітьми та людьми похилого віку, опинилися в умовах морозу без світла й тепла. За його словами, Росія намагається використати холод і темряву як інструмент тиску.

"Путін намагається використати холод і темряву як зброю, але кожен генератор, кожен відремонтований кабель і кожне євро допомоги надсилає чіткий сигнал: Україну не зламати", - написав він.

Міністр підкреслив, що Естонія й надалі стоїть пліч-о-пліч з Україною, підтримуючи найвразливіших громадян і протидіючи тактиці терору проти цивільного населення.

Нагадаємо, до Києва надійшла перша партія з майже 60 генераторів від мерії та громади Варшави. Загалом польська столиця передала 90 генераторів різної потужності для підсилення енергостійкості критичних об’єктів і житлових будинків столиці.