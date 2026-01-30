Запланована подія 2

Естонія виділяє майже 400 тисяч євро на зимову допомогу Україні

Естонія підтримує українців під час зими / Shutterstock

Естонія через неурядові організації виділяє близько 400 тисяч євро на підтримку українців, які взимку залишаються без електроенергії та опалення. Кошти спрямують на роботу мобільних кризових центрів і пунктів евакуації.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Зимова допомога Україні

За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни, виділені кошти спрямують на фінансування мобільних кризових центрів, а також центрів евакуації та транзиту. Допомога має забезпечити підтримку людям, які змушені переживати зиму без електроенергії та опалення за температур до –20 °C і нижче.

Цахкна наголосив, що тисячі українських родин, зокрема з дітьми та людьми похилого віку, опинилися в умовах морозу без світла й тепла. За його словами, Росія намагається використати холод і темряву як інструмент тиску.

"Путін намагається використати холод і темряву як зброю, але кожен генератор, кожен відремонтований кабель і кожне євро допомоги надсилає чіткий сигнал: Україну не зламати", - написав він.

Міністр підкреслив, що Естонія й надалі стоїть пліч-о-пліч з Україною, підтримуючи найвразливіших громадян і протидіючи тактиці терору проти цивільного населення.

Нагадаємо, до Києва надійшла перша партія з майже 60 генераторів від мерії та громади Варшави. Загалом польська столиця передала 90 генераторів різної потужності для підсилення енергостійкості критичних об’єктів і житлових будинків столиці.

Автор:
Ольга Опенько