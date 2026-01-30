Київ отримав першу партію генераторів від Варшави

До Києва надійшла перша партія з майже 60 генераторів від мерії та громади Варшави. Загалом польська столиця передала 90 генераторів різної потужності для підсилення енергостійкості критичних об’єктів і житлових будинків столиці.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення мера столиці Віталія Кличка.

Польща допомагає Києву генераторами

Отримані джерела резервного живлення дозволять Києву підвищити стійкість об’єктів критичної інфраструктури, закладів соціальної сфери та житлових будинків. Генератори вже почали розподіляти між районами столиці - зокрема для живлення обладнання в будинках, де виникли труднощі з відновленням теплопостачання.

Міська влада звернулася до міжнародних партнерів із проханням допомогти Києву подолати надзвичайну ситуацію, спричинену пошкодженнями критичної інфраструктури внаслідок ворожих атак. Одним із ключових запитів було надання генераторів.

Мер міста-побратима Києва - Варшави - Рафал Тшасковський особисто зв’язався з київською владою та запропонував допомогу. Завдяки цьому польська сторона оперативно відправила необхідне обладнання.

У міській адміністрації подякували меру Варшави та польським партнерам за вкрай важливу підтримку в умовах енергетичної кризи.

Нагадаємо, на початку тижня Київ також отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, придбаних за кошти, зібрані польськими волонтерами. Упродовж 10 днів майже 60 тисяч громадян Польщі пожертвували на цю мету близько 2 млн євро. Перша партія генераторів, закуплених за благодійні кошти, прибула в понеділок, найближчим часом очікується наступна.