Киев получил первую партию генераторов от Варшавы

Киев получает энергетическую помощь от Польши / КГГА

В Киев поступила первая партия почти из 60 генераторов от мэрии и общины Варшавы. В общей сложности польская столица передала 90 генераторов разной мощности для усиления энергостойкости критических объектов и жилых домов столицы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение мэра столицы Виталия Кличко.

Польша помогает Киеву генераторами

Полученные источники резервного питания позволят Киеву повысить устойчивость объектов критической инфраструктуры, заведений социальной сферы и жилых домов. Генераторы уже начали распределять между районами столицы - в частности, для питания оборудования в домах, где возникли трудности с восстановлением теплоснабжения.

Городские власти обратились к международным партнерам с просьбой помочь Киеву преодолеть чрезвычайную ситуацию, вызванную повреждениями критической инфраструктуры вследствие вражеских атак. Одним из ключевых запросов было предоставление генераторов.

Мэр города-побратима Киева – Варшавы – Рафал Тшасковский лично связался с киевскими властями и предложил помощь. Благодаря этому, польская сторона оперативно отправила необходимое оборудование.

В городской администрации поблагодарили мэра Варшавы и польских партнеров за крайне важную поддержку в условиях энергетического кризиса.

Напомним, в начале недели Киев также получил от Польши 130 генераторов разной мощности, приобретенных за средства, собранные польскими волонтерами. За 10 дней почти 60 тысяч граждан Польши пожертвовали на эту цель около 2 млн евро. Первая партия генераторов, закупленных на благотворительные средства, прибыла в понедельник, в ближайшее время ожидается следующая.

Автор:
Ольга Опенько