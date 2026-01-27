Генератори для Києва: поляки зібрали майже €2 мільйони допомоги

У Польщі триває масштабна акція зі збору коштів на закупівлю генераторів для української столиці. Станом на 27 січня небайдужі громадяни пожертвували понад 8,2 млн злотих (близько 2 млн євро).

Як інформує Delo.ua, акцію на платформі Pomagam.pl організувала фундація Stand with Ukraine.

Акція стартувала 12 днів тому. За цей короткий термін ініціативу підтримали понад 63 тисячі людей.

Висока активність донаторів призвела до того, що організатори вже кілька разів переглядали фінальну ціль збору в бік збільшення.

Наразі максимальна сума збору встановлена на позначці 10 млн злотих. Усі залучені кошти конвертуються у потужні генератори, які допоможуть киянам пережити енергетичну кризу та забезпечать роботу лікарень, пунктів обігріву та інших важливих об'єктів під час відключень електроенергії.

Напередодні лідерка фундації Stand with Ukraine Наталія Панченко повідомила, що загалом до Києва було привезено 230 генераторів.

Нагадаємо, Київ вже отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, що допоможуть стабілізувати роботу критичних об’єктів та закладів соціальної сфери під час енергетичної кризи.

Також, чеські волонтери зібрали 100 млн крон на генератори та інше необхідне обладнання для України, яка страждає від відключень тепла та електроенергії.