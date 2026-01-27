Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,13

--0,01

EUR

51,06

+0,41

Готівковий курс:

USD

43,28

43,15

EUR

51,30

51,00

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Генератори для Києва: поляки зібрали майже €2 мільйони допомоги

генератор
У Польщі зібрали понад 8,2 млн злотих на генератори для Києва / КМДА

У Польщі триває масштабна акція зі збору коштів на закупівлю генераторів для української столиці. Станом на 27 січня небайдужі громадяни пожертвували понад 8,2 млн злотих (близько 2 млн євро).

Як інформує Delo.ua, акцію на платформі Pomagam.pl організувала фундація Stand with Ukraine. 

Акція стартувала 12 днів тому. За цей короткий термін ініціативу підтримали понад 63 тисячі людей.

Висока активність донаторів призвела до того, що організатори вже кілька разів переглядали фінальну ціль збору в бік збільшення.

Наразі максимальна сума збору встановлена на позначці 10 млн злотих. Усі залучені кошти конвертуються у потужні генератори, які допоможуть киянам пережити енергетичну кризу та забезпечать роботу лікарень, пунктів обігріву та інших важливих об'єктів під час відключень електроенергії.   

Напередодні лідерка фундації Stand with Ukraine Наталія Панченко повідомила, що загалом до Києва було привезено 230 генераторів.

Нагадаємо, Київ вже отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, що допоможуть стабілізувати роботу критичних об’єктів та закладів соціальної сфери під час енергетичної кризи.

Також, чеські волонтери зібрали 100 млн крон на генератори та інше необхідне обладнання для України, яка страждає від відключень тепла та електроенергії.

Автор:
Тетяна Бесараб