Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Допомога енергосистемі: Азербайджан відправив Україні чергову партію електрообладнання

Азербайджан передав Україні нове електрообладнання
Азербайджан передав Україні нове електрообладнання/Фото: Trend.az

Азербайджан відправив в Україну чергову партію гуманітарної допомоги, до якої увійшло критично важливе електрообладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє Trend.az.

Надсилання допомоги було забезпечене Міністерством енергетики Азербайджану на підставі відповідного розпорядження президента АР Ільхама Алієва.

Зазначається, що черговий вантаж з електричним обладнанням, призначений для України, було відправлено з території Сумгаїтського технологічного парку.

Допомога від Азербайджану

Азербайджан раніше вже надсилав Україні гуманітарну допомогу, пов'язану з електропостачанням. Так у грудні 2022 року він передав Україні гуманітарну допомогу із 45 силових трансформаторів та 50 генераторів. Енергообладнання надала компанія Azerenergy.

У жовтні 2023 року Азербайджан надіслав в Україну електрообладнання для пошкодженої від російських обстрілів енергетичної системи. А у лютому 2025 року Азербайджан виділив Україні 1 млн доларів гуманітарної допомоги.

11 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав розпорядження про виділення ще двох мільйонів доларів США на закупівлю електричного обладнання для України

 У січні цього року Азербайджан надіслалав в Україну чергову партію критично важливого гуманітарного вантажу для підтримки енергосистеми. Загальна вартість переданого обладнання становить близько 1 мільйона доларів.

Автор:
Тетяна Бесараб